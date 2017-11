Do Hradce Králové nepřijel premiér Bohuslav Sobotka, který se z jednání omluvil.

Jednání, během něhož by mohlo dojít i na otevření tématu změny stanov, je neveřejné, o jeho závěrech chtějí představitelé strany informovat veřejnost na tiskové konferenci po skončení zasedání ústředního výkonného výboru.

Tématem číslo jedna by měla být příprava mimořádného sjezdu, na němž by mělo být zvoleno nové vedení strany. Poté, co předsednictvo strany odmítlo přímou volbu předsedy, rozhodlo, že se uskuteční v neděli 18. února rovněž v Hradci Králové.

Jiří Dientsbier dorazil do Hradce Králové.

FOTO: Ludmila Žlábková , Novinky

Podle spekulací však může být předmětem nedělní diskuse i tento již oznámený termín mimořádného sjezdu. Jak uvedla ČTK, někteří straníci jsou pro dvoudenní sjezd, poslanec a bývalý primátor Brna Roman Onderka zase stále doufá, že se bude volit přímo.

Diskuse sociálních demokratů bude ovlivněna zejména utrpěným debaklem v říjnových parlamentních volbách, kdy strana obhajovala 20,45 procenta, ale přízeň ji vyslovilo pouze 7,27 procenta voličů. Což představuje pouhých 15 poslaneckých mandátů.

Video

Vyjádření Jiřího Běhounka k možné kandidatuře na předsedu ČSSD

Jednání sociální demokracie se účastní i hejtman Kraje Vysočina, nestraník Jiří Běhounek. Zákulisní hlasy o lékaři hovoří, jako o možném kandidátovi na předsedu strany.

„Jak mohu kandidovat na předsedu, když mi nebylo nic nabídnuto? Zatím jsou to mediální spekulace a diskuse,“ odpověděl vyhýbavě na přímý dotaz, zda bude kandidovat s tím, že si to musí ČSSD a její členstvo ujasnit. Naznačil, že pokud by byl o kandidaturu požádán, musel by uvažovat o členství ve straně.

„To bych byl asi světový unikát, kdybych byl předseda a nebyl členem,” řekl Běhounek.

Vzhledem k tomu, že už dříve sociální demokraté odmítli, aby byl jejich předsedou nestraník, bylo by například nutné změnit stanovy strany. Neboť i když by Běhounek vstoupil do ČSSD, existuje ve stanovách podmínka, že na předsedu může kandidovat straník až po čtyřech letech členství ve straně.

Řeší i ekonomiku strany



Kromě pátrání po novém předsedovi a způsobu, jak jej zvolit, se hradecké jednání ÚVV nevyhne ani diskusím o hospodářské situaci strany.

„Máme už za sebou jednání politického grémia, které bylo velmi rychlé, tam jsme si řekli spíš technické věci, a jednání předsednictva, které trvalo asi hodinu, zde byla důležitým bodem otázka ekonomiky. Jsem rád, že členové ústředního výkonného výboru slyšeli pravdu, že jsme rozplynuli mlhu, že bychom se potáceli na nějaké ekonomické nestabilitě nebo katastrofě, to v žádném případě,“ řekl místopředseda strany Jan Birke.

Místopředseda ČSSD Jan Birke

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

Odmítl ale, že by tím, chtěl říct, že je ekonomika ČSSD v pořádku. „Sociální demokracie není v dobré ekonomické kondici. Ale nejsme na úrovni krachu. Nic takového v tuto chvíli nehrozí, všechny závazky, které máme, jsme schopni plnit. Samozřejmě fungujeme v úsporném režimu, a proto se třeba dnešní jednání ÚVV koná v Hradci Králové, stejně jako nadcházející sjezd,“ uvedl Birke s tím, že i to je důvodem, proč osobně preferuje, aby tento sjezd byl jednodenní, a ne dvoudenní.

Budova Kulturního domu Střelnice v centru krajského města Hradec Králové je historickým majetkem sociální demokracie, v současné době se jedná o druhou největší nemovitost po Lidovém domu v Praze. V současné době na ní však visí zástavní břemeno v souvislosti s dluhem sociální demokracie po prohraném soudním řízení s advokátem Altnerem.