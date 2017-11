Elektronický recept je doklad, který je charakterizován r-kódem nebo qr-kódem, který lékař obdrží na základě zápisu z centrálního úložiště ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Recept do emailu

Hodně lidí si může pochvalovat, že už pro opakovací recepty nebudou muset až do ordinace, protože eRecept může lékař poslat pacientovi do emailu. „Zažil jsem hezký případ, kdy mi volala pacientka z dovolené, starší dáma, a říkala: „Pane doktore, já jsem doma zapomněla všechny léky a odjela jsem na chalupu a nevím vlastně co beru a co mám dělat.“ Tak jsem jí řekl, aby zjistila, kde tam mají email, nadiktovala mi emailovou adresu místního úřadu, kam jsem jí všechny recepty poslal, ona si je tam vyzvedla a bylo to bez problému. Takových situací je mnoho, kde ten recept může pomoci,“ říká lékař s tím, že on už je používá pět let.

Jediná výhoda, kterou elektronický recept je, že vám přijde do emailu a nemusíte pro něj osobně k lékaři.

Co to mělo umět

Mucha tvrdí, že argumenty proti eReceptu říkají lékaři Ministerstvu zdravotnicí už pět let, dokonce prý bylo domluveno, že dokud nebude splněno sedm podmínek, nebude eRecept povinný. Což se ale nestalo.

„Mělo tam být mnoho další věcí, tzv. lékový záznam, aby se lékař mohl podívat, jaké léky ten pacient užívá. Mělo tam být oznámení o nebezpečných šaržích - některý lék se nepovede a stahuje se, tak tam by bylo ideální, kdyby to na tu nebezpečnou šarži rovnou upozornilo nebo upozorňování na nedostatek léků na trhu. Praktický lékař běžně píše asi 500 různých léků, a on samozřejmě nemá šanci sledovat, jestli ty léky jsou nebo nejsou, některý třeba píše jen jednou za dva měsíce, a pak přichází pacient se stížností, že mu v lékárně řekli, že lék už není na trhu. Ale my to nevíme, to já nemám šanci se dozvědět. Bohužel vůbec nic z toho ten elektronický recept neumí, jedinou věcí je v tuto chvíli to distanční podání pacientovi,“ vysvětlil Novinkám Cyril Mucha.

Elektronický podpis

Další věc, která se lékařům nelíbí, je placení za elektronický podpis, který eRecept musí obsahovat. „Stát najednou nutí, aby soukromé firmě, což jsou ti, co dělají elektronický podpis, najednou posílala zhruba pětistovku ročně, což při 40 tisících lékařů je poměrně slušná částka, a upřímně řečeno jsme uvažovali, jestli to není dokonce nějaká pleticha při veřejné zakázce, protože jak můžou takhle velkou skupinu nutit do toho, pokud chceš dělat lékaře, musíš tam ty peníze posílat, a bez toho to nejde,“ ptá se zcela vážně lékař.

Povinnost od Nového roku

Podle lékaře systém není ani pořádně otestovaný. „Když si vzpomeneme na to, jak vypadal start registru vozidel, jaký to byl problém, a teď si představme, že to je o lécích, které pacienti opravdu potřebují,“ kroutí hlavou praktický lékař. Vzhledem k tomu, že povinnost vystavovat eRecepty začíná už pod prvního ledna, přijde další problém.

Tahle může vypadat eRecept.

Registrace je prý poměrně složitá anabáze a chvíli trvá. SÚKL už podle něj teď registrace nestíhá. To znamená, že nikdo neví, co bude k 1.1., protože třeba v této chvíli, kdy je půlka listopadu, běžně ještě lidi nemají vyřízené žádosti z půlky září, to znamená dva měsíce dozadu. Za dva měsíce už bude půlka ledna, takže opravdu nevím, jak bude potom dále fungovat,“ říká Mucha.