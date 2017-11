„Já nenávistné prostředí sociálních sítí znám na vlastní kůži. Podívejte se, co se píše pod jakýmkoli článkem, který o mně vychází. Já si myslím, že jsou to nešťastní, ale zejména pitomí lidé,” řekl Zeman s tím, že mu připomínají ty, kdo exhibují v parku a rozhalují se tam. „Tady se rozhalují na sociálních sítích,” dodal.

„Dokáží pouze nadávat, oni nedokáži vypotit ani jeden jediný argument. To je nad úroveň jejich rozumu,” dodal a označil takové lidi za „plevel země”. „Jako se říká, že je to sůl země - o některých moudrých lidech - tak toto je plevel země. Všude je občas koukol mezi pšenicí, jak se říkávalo,” komentoval dále internetové diskutéry.

Češi nejsou rasisté

Že by byli Češi rasisty, odmítl. „Kdybychom byli rasisty, tak bychom nepřijali vietnamskou komunitu velmi přátelsky a dokonce si nevážili její pracovitosti,” řekl. „Pokud si někteří z nás neváží Romů - a já bych řekl části romské populace, ne celé - tak je to proto, že tato část nechce pracovat a chce žít ze sociálních dávek,” dodal s tím, že stejně tak bychom si nevážili „bílých ne-Romů, kteří také nechtějí pracovat”.

Prezident odmítl i kritiku za svá slova při komentování zprávy OSN, z nichž vyplynulo, že devadesát procent nepracujících jsou právě Romové. V minulém týdnu kvůli tomu vyzvali romští členové Rady vlády veřejnost, aby už Zemana nevolila. „Opřel jsem to o pět let ježdění po krajích (...). Ať uvedou svůj odborný odhad. Ať to o něco opřou. Já to opírám o pětiletou velmi intenzivní zkušenost,” řekl.

O autory komentářů se zajímá policie



O rasistických náladách v české společnosti se hojně diskutuje od minulého týdne, kdy se pod fotografií prvňáčků zveřejněnou v Deníku a hojně sdílenou na sociálních sítích začaly na různých facebookových skupinách objevovat komentáře s rasistickým podtextem.

Fotografie zobrazovala první třídu prosetické základní školy, kde kromě českých dětí byli také romští, vietnamští a arabští školáci. Komentáře například posílaly děti do plynu, jiný zas nabádal ke vhození granátu. Případem se zabývá policie. [celá zpráva]