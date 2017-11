11:36 - Na Albertov přicházejí desítky lidí, zejména studentů. Někteří mají trikolory. Uctít památku přišel i kandidát na prezidenta Marek Hilšer.

Kandidát na prezidenta Marek Hilšer (vlevo) na pražském Albertově.

FOTO: Jiří Mach, Právo

11:31 - Na pražský Albertov dorazili i studenti z Brna.

11:25 - Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše je svoboda to nejdůležitější, co v lidském životě máme. „Je to i jedna z hlavních myšlenek pirátského hnutí. Tenhle svátek je důležitý nejen kvůli roku 1989, který si tu připomínáme, ale v momentě, kdy v Evropě sílí fašistické tendence a autoritářské režimy dostávají pomalu zelenou, (...) tak je důležité si připomínat i ten rok 1939. Je prostě důležité neopakovat chyby minulosti,” řekl Novinkám Bartoš.

Demokracii je podle něj důležité bránit. „Každý den - v politice, v občanském životě a uvědomovat si, že ta historie se může opakovat a ten nezdravý nacionalismus, fašismus i tolik let po válce zase vystrkuje růžky,“ dodal.

Video

Předseda Pirátů Ivan Bartoš o svobodě a demokracii

11:14 - Bývalý prezident Václav Klaus by prezidentu Zemanovi nezasahoval do práva, komu svěřit další pokusy sestavit vládu. „Že má prezident právo na druhý pokus, je legitimní podle naší Ústavy. Já jsem před deseti nebo jedenácti lety učinil totéž, takže toto prezidentovi nechme,“ řekl novinářům Klaus na Národní třídě.

Video

Václav Klaus na Národní třídě

11:08 - „Pro mě a pevně doufám, že i pro většinu lidí, je individuální svoboda to nejcennější, co mám. A možná bychom si měli vyčítat, kolik let jsme si bláhově mysleli, že je to samozřejmost, že svoboda a demokracie je něco, za co se musí každý den velmi tvrdě bojovat,“ řekl Novinkám předseda TOP 09 Miroslav Kalousek, který přišel k pamětní desce na Národní třídě.

Podle Kalouska by si lidé neměli svobodu nechat vzít. „Obávám se, že za poslední čtyři roky si tahle společnost nechala líbit mnoho věcí, které si neměla nechat líbit. Ať už prolamování svého soukromí, ať už další represivní opatření, které vznikly v podnikání, to jsou věci, které mě trápí, a které si nemáme nechat líbit.“

Video

Miroslav Kalousek na Národní třídě

10:55 - Zhruba 200 lidí si přišlo v pátek dopoledne připomenout Den boje za svobodu a demokracii na litoměřické Mírové náměstí. Lidé často vyzdobení trikolorami zapalovali svíčky a pokládali květiny u pamětní desky obětem válek a komunistického režimu.

Na litoměřickém náměstí se sešlo na 200 lidí

FOTO: Aleš Pelikán, Právo

Na akci promluvilo několik pamětníků událostí z roku 1989, často znělo, že demokracie není samozřejmost a je nutné za ní stále bojovat. Společně si lidé zazpívali píseň Modlitba pro Martu. Krátce před půl jedenáctou se vydal průvod účastníků do Parku Václava Havla k jeho bustě, kde byly také zapáleny svíčky. Celá litoměřická akce je součástí celorepublikového Festivalu svobodu.

Výročí 17. listopadu využili někteří lidé v Litoměřicích ke kritice prezidenta Miloše Zemana

FOTO: Aleš Pelikán, Právo

10:50 - Předseda ODS Petr Fiala na Národní třídě označil Miloše Zemana za člověka, který rozděluje společnost. „Svými kontroverzními výroky, svým znejisťováním naší zahraniční politiky. Prezident by měl být ten, kdo společnost stmeluje,” řekl Fiala. Podle něj je jisté rozdělení společnosti v demokracii vždycky. „Jde o to, abychom se navzájem respektovali, abychom respektovali pravidla hry, abychom respektovali Ústavu,” dodal Fiala.

Video

Předseda ODS Petr Fiala k Miloši Zemanovi

10:38 - Položit pamětní věnec přišel i hlavní představitel politického satirického seriálu televize Stream, pražský lobbista Tonda Blaník v podání herce Marka Daniela. Sekundovali mu dva jeho pobočníci - Leňucha (Halka Třešňáková) a Žížala (Michal Dalecký).

Video

Tonda Blaník na Národní třídě

10:35 - Na své tehdejší spolužáky u Hlávkovy koleje vzpomněl i pamětník, student z roku 1939 Vojmír Srdečný, jemuž je 98 let.

Pamětník událostí v roce 1939 Vojmír Srdečný hovoří při pietním aktu u Hlávkovy koleje v Praze, kde lidé 17. listopadu uctili památku padlých studentů z roku 1939. Vlevo je ústavní právník a předseda Hlávkovy nadace Václav Pavlíček.

FOTO: Michal Krumphanzl, ČTK

„Většině z nás bylo 20 let. Německé vojsko a gestapo vniklo do vysokoškolských kolejí v Praze, Brně a Příbrami. Nákladními auty nás odvezli do kasáren v Ruzyni. V těchto místech bez soudu bylo zavražděno devět představitelů studentského hnutí. Nejmladší byl Václav Šafránek, kterému v době vraždy ještě nebylo 19 let," řekl Srdečný. Vzpomněl také na odvlečení více než tisícovky studentů do koncentračního tábora Sachsenhausen.

10:30 - Na Národní třídu přišli položit květiny i zástupci STAN „Máme relativní bezpečí ve střední Evropě a blahobyt, ve kterém žijeme. Lidé na to zapomínají berou to jako samozřejmost a zahrávají si s ohněm,“ odpověděl předseda Starostů Petr Gazdík na otázku, proč Češi volí extremisty.

Video

Představitelé STAN na Národní třídě

10:11 - V Hradci Králové si 17. listopad připomíná od 10 hodin asi padesátka občanů na pietním aktu u pomníku obětem komunismu na Riegerově náměstí. Květinu přinesli zástupci občanských aktivit, přítomen byl i primátor Zdeněk Fink (HDK) nebo exministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09). „Všichni, kteří se tu scházejí, vědí proč. Škoda jen, že těchto lidí není víc,” řekl Fink Novinkám.

Pietní akt u pomníku obětem komunismu na Riegerově náměstí v Hradci Králové.

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

10:00 - Na pražském Albertově se zatím chystá aparatura a připravují stánky s občerstvením. Připomínka 17. listopadu zde začne už během dopoledne.

Přípravy na Albertově

FOTO: Jiří Mach, Právo

9:40 - U Hlávkovy koleje proběhl pietní akt jako připomínka padlých studentů z roku 1939. Vedle zástupců studentů a rektorů se piety účastnili například prezidentský kandidát Jiří Drahoš nebo předseda Senátu Milan Štěch.

„Připomínáme si, že svoboda není zadarmo,” řekl při proslovu Michal Zima, předseda Studentské komory Rady vysokých škol.

Kandidát na prezidenta Jiří Drahoš (uprostřed) se zúčastnil pietního aktu u Hlávkovy koleje v Praze. Zcela vpravo je současná předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová.

FOTO: Michal Krumphanzl, ČTK

9:25 - Prezident Miloš Zeman se letošních veřejných akcí k uctění 17. listopadu nezúčastní. Na Národní třídu poslal alespoň věnec.

Pamětní věnec od prezidenta republiky Miloše Zemana u desky na pražské Národní třídě.

FOTO: Petr Janiš, Právo

9:15 - Hned tři shromáždění se mají konat v Brně v den státního svátku 17. listopadu, všechny jsou v plánu na odpoledne. Kromě nich si Den boje za svobodu a demokracii připomínají i představitelé kraje dopoledním shromážděním u památníku před budovou úřadu.

Studenti brněnských vysokých škol sezvali lidi na tradiční brněnské místo. Náměstí Svobody zažilo i demonstrace po sedmnáctém listopadu 1989, když vlna znepokojení vyrazila z pražské Národní třídy do celé země. Akce Brněnský sedmnáctý chce připomenout události roku 1939 a 1989. Program startuje v 15:30 hodin a v osmnáct hodin se účastníci vydají lampionovým průvodem na Kraví horu.

9:05 - Podle předsedy od Petra Fialy přinesl listopad 1989 pozitivní zkušenost, ke které se musíme a můžeme stále vracet. Připomněl tím text z vlastní knihy.

"Listopad 1989 přinesl pozitivní zkušenost, ke které se musíme a můžeme stále vracet. Vědomí, že je možné uskutečnit změny, ve které už málokdo doufá. V politice není žádný boj předem prohraný." Z knihy Manifest čtyř, https://t.co/BnR26pPbuo. — Petr Fiala (@P_Fiala) 17. listopadu 2017

8:45 - Senátor soc. dem. Jiří Dienstbier na Národní třídě připomněl, o co podle něj 17. listopadu 1989 šlo: „Jedním z témat byl návrat do Evropy. Když vidíme, co se dnes děje, je připomínání těchto témat velmi naléhavé, protože nejsou samozřejmostí.” Tvrdě kritizoval současnou politiku. „Máme tu celkové hrubnutí společnosti. Máme prezidenta, který vyvolává nenávist, straší lidi, aby pak mohl hrát roli ochránce,” dodal Dienstbier.

Video

Zástupci ČSSD položili věnce u pamětní desky na Národní třídě

8:38 - Květiny u pamětní desky na Národní třídě položili i zástupci ČSSD. „Tady si to přečtěte, je to taky o vás,” řekl místopředsedovi ČSSD Petru Dolínkovi muž stojící u pamětní desky. V ruce držel obrázek Václava Havla a papír s textem, kde píše, že je zhnusen ze současných politiků.

8:27 - Babiš označil také své přítomné odpůrce za štváče. „Protože jsou kolem nás takoví štváči, lidi měli strach nás volit,” řekl šéf ANO.

8:22 - „Jak to bude s Čapím hnízdem?” vykřikl jeden z odpůrců na Babiše. Když šéf ANO komentoval povolební jednání a hovořil o KSČM ozvalo se: „ Já bych s komunistama nešel.” Babiš odpůrce označil za zaplacené lidi a zoufalce, kteří mají narušit „celou kampaň”, což je rozesmálo.

Video

Na Babiše pokřikovali odpůrci

8:17 - Andrej Babiš položil květiny k pamětní desce. Během rozhovoru s novináři jeho odpovědi komentovalo několik odpůrců šéfa ANO.

7:49 - Do provozovny rychlého občerstvení na pražské Národní třídě dorazili zástupci ANO včetně šéfa hnutí Andreje Babiše. Později uctí u desky památku studentů. Před vchodem do restaurace čeká na ANO drobná skupinka odpůrců.

Video

Andrej Babiš a členové hnutí ANO na ranní kávě 17. listopadu na Národní třídě

Již od časného pátečního rána se budou u pamětní desky událostí ze 17. listopadu v Praze scházet politici napříč politickým spektrem. Slavnostní akce jsou plánovány také na Albertově, ale například i ve Zlíně, Olomouci či Českých Budějovicích.

Na Náměstí republiky je chystán slavnostní karneval, shromáždění je plánováno také v ulici Národní.

V podvečer, konkrétně v 17:00, se pak na Václavském náměstí uskuteční Koncert pro budoucnost. Na pódiu nevystoupí jen kapely, ale i tři kandidáti na prezidenta.

Současná hlava státu se pátečních akcí účastnit nebude. „Pan prezident věnuje této události tichou vzpomínku,“ řekl již dříve mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček. „Nebude se zapojovat do nějaké kampaně, nebude zneužívat tohoto významného výročí k politickým přednesům,“ dodal.

V symbolický čas, kdy 17. listopadu 1989 přehradil policejní kordon studentský průvod z Albertova na Národní třídě - by měly celou republiku rozeznít píšťalky. Sborový pískot má zaznít v 19:30, nejvíce na pražském Václavském náměstí. [celá zpráva]