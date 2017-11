Strany, které se spojily do Demokratického bloku, mají dohromady 48 poslanců. Má takové spojení šanci něco reálně ovlivnit?

Ustavování Sněmovny se řídí principy poměrného zastoupení, na tom existence Demokratického bloku vůbec nic nezmění.

Požadují dvě místa ve vedení Sněmovny a sedm ve vedení výborů. Mají na něco takového nárok?

Jednací řád Sněmovny umožňuje konstrukci, že jednotlivé kluby se můžou sdružovat, což je právě to, co teď vidíme. Kluby v nové Sněmovně budou hodně diferenciované, co se týče velikosti, ale pořád jde o matematiku.

Když si vezmete počet funkcí ve vedení Sněmovny a počet jednotlivých výborů, tak je to věc matematiky. A druhá věc je, která konkrétní místa komu nabídnete. A to je věc politického vyjednávání. Jestli se někdo spojí, je věc druhotná. Většina se musí stejně domluvit, komu která místa přiřkne.

Nejvyšší správní soud přepočítává preferenční hlasy ODS ve Středočeském kraji a může se stát, že se do parlamentu dostane Martin Kupka, zatímco Vojtěch Munzar by musel odejít. Jak by se to řešilo, co se týče výhod, které by požíval jako poslanec? Mandát vzniká zvolením, nikoliv složením slibu.

Zpětně mu to nevezmete. Jednou z výhod je imunita, tu teď má a pak by ji neměl. Další výhoda, než převezmete mandát a složíte slib, je plat. Nejsem si jistý, jestli by za ten měsíc plat vůbec dostal, a pokud ano, tak by ho teoreticky měl vrátit. Pokud by třeba, jak se nedávno řešilo, podepsal něčí prezidentskou nominaci, tak v té době se mělo za to, že je poslancem, takže to by ničí kandidaturu neohrozilo.

Má poslanec, který se jen ohřeje ve Sněmovně, třeba nárok na odstupné?

To se vztahuje na výkon mandátu v délce roku a pak se to násobí. Pokud je někdo domnělým poslancem měsíc, tak mám dojem, že tam nic takového nevzniká.