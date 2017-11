Zeman se schází s lídry parlamentních stran podle pořadí, jak se umístily ve volbách. Kalousek tak míří do Lán jako předposlední. Všechna jednání až doposud začínala ve čtrnáct hodin a politici s prezidentem poobědvali. Schůzka s Kalouskem je naplánována až na třetí odpoledne - a bez oběda.

„Ostatní strany byly na obědě, ale paní redaktorko, je také potřeba vidět reálný výsledek jednotlivých politických stran, jejich politickou sílu. Pokud jde o pětiprocentní strany, zvolili jsme úspornější formát, a já věřím, že zvláště u pana Kalouska to bude oceněno, protože on rád hovoří o odpovědnosti,“ sdělil Novinkám mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Vzápětí zdůraznil, že Kalousek o hladu nebude. „Nebude to tak, že by nedostal kávičku nebo dortík. Rozhodně to není tak, že bychom měřili na vahách, ale v případě pětiprocentních stran je lepší úspornější formát. Pan předseda Kalousek nebude trýzněn, určitě i sklenku vody dostane,“ dodal mluvčí.

Kalousek to přivítal. „To je od pana prezidenta velmi ohleduplné. Když vidíme jeho zdravotní stav jako následek jeho životosprávy, tak nemáme žádnou chuť se společně stravovat. Je to od něj velmi ohleduplné,” sdělil Novinkám.

Není žádným tajemstvím, že vztahy Kalouska se Zemanem jsou dlouhodobě pod bodem mrazu. TOP 09 prezidenta kritizuje kvůli jeho výrokům a postojům. Zeman si zase nebere servítky, když hovoří o Kalouskovi. Nedávno ho například označil za klauna.