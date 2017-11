Ve vládě by podle Babiše měli zasednout jak současní ministři za ANO, tak někteří nově zvolení členové hnutí, ale i nestraničtí odborníci. Většina z nich už má ale zkušenosti z resortů, které dosud vedli Babišovi ministři, o zcela nezávislé odborníky se tak nejedná.

Potenciální kandidáti většinou odmítají sestavování vlády komentovat do té doby, než jména Babiš oficiálně oznámí. Svou účast ve vládě ale nevylučují.

„Určitě bych to zvážil, záleželo by na okolnostech, třeba kdo bude předsedou zdravotního výboru. Pravděpodobně bych to přijal, ale nechci teď nic říkat dopředu,” řekl Novinkám někdejší Babišův tajemník Adam Vojtěch, který by měl zřejmě zamířit na ministerstvo zdravotnictví. Třicetiletý Vojtěch je mimo jiné známý také z talentové soutěže Česko hledá Superstar, kde se mu přezdívalo „Ken”. Konkrétní nabídka od Babiše ale podle něj zatím nepřišla.

Dostálová: O ministerstvu bych vážně uvažovala

Potvrdit nic nechtěla ani náměstkyně ministerstva pro místní rozvoj Klára Dostálová. „Debatujeme logiku uspořádání ministerstev. Kdyby mi to bylo nabídnuto, tak bych o tom velice vážně uvažovala,” uvedla Novinkám.

Náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová

FOTO: David Taneček, ČTK

Dosavadní šéfka resortu Karla Šlechtová by se naopak měla přesunout na ministerstvo obrany, kde by vystřídala Martina Stropnického, ten by se přesunul na ministerstvo zahraničí.

Případnou změnu podle svých slov bude komentovat, až tak oficiálně učiní Andrej Babiš. „Velmi ráda se vyjádřím, jakmile pan předseda Babiš sám osobně zveřejní své nominanty do budoucí vlády,” napsala v SMS zprávě Šlechtová.

Na post ministryně práce a sociálních věcí se spekuluje o současné ředitelce v sektoru veřejných financí na ministerstvu financí Marii Bílkové. „Je mi to líto, ale nechci to komentovat,” sdělila. Na dotaz, zda ji Babiš oslovil, řekla, že se o tom nechce bavit.

Schillerová konečně ministryní financí?

Resort financí by mohla vést dosavadní náměstkyně Alena Schillerová. Tu Babiš na post navrhoval už poté, co on sám na pozici letos v dubnu musel skončit. Premiér Bohuslav Sobotka se rozhodl Babiše odvolat kvůli podezření z daňových úniků a ovlivňování médií a odmítl jmenovat právě Schillerovou. Na post tak dosedl Ivan Pilný, který ale už dál pokračovat nebude.

Jsou to právě ministerstva financí a obrany, o kterých již má podle svých slov Babiš zcela jasno.

Andrej Babiš a náměstkyně ministra financí Alena Schillerová

FOTO: Kateřina Šulová, ČTK

Za spekulace označila své možné vedení ministerstva vnitra dosavadní hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová. „Úvahy o tom, že bych řídila některé z ministerstev, jsem v médiích také slyšela, nicméně jsou to spekulace,” napsala Novinkám. Stále zatím není ani pevně rozhodnutá, jestli zůstane hejtmankou, nebo poslankyní. „Kumulace obou uvolněných funkcí je z mého pohledu nepřijatelná,” dodala.

Hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová (ANO) na archivním snímku.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Hejtman Vondrák bude kumulovat funkce



To hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák to má naopak. Novinkám potvrdil, že chce v pozici zůstat a dokončit práci v kraji. Ponechá si zároveň i poslanecký mandát. Zároveň byl tím, o kom se mluvilo jako o budoucím ministru školství. Vondrák ale prozradil, že na ministerstvo se nechystá.

„Doporučil jsem Babišovi někoho jiného,” řekl Vondrák. Koho přesně, ale upřesnit nechtěl. Je to podle něj interní záležitost.

Babiš: Řeknu to nejdříve prezidentovi



Sám Babiš Novinkám řekl, že jména ministrů komentovat nebude. „V každém případě to řeknu nejdříve prezidentovi,” uvedl Babiš v SMS na dotaz, kdy by chtěl mít jména kompletní.

Jelikož prezident v pondělí 20. listopadu odlétá do Ruska a vrací se až v sobotu 25. listopadu, dá se očekávat, že definitivní seznam návrhů na ministerské pozice bude znám až poté.