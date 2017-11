„Diskuze byla velmi otevřená. Pan prezident se zajímal o názory ČSSD. Zajímal se o to, jak bude probíhat ustavující schůze Poslanecké sněmovny,“ řekl krátce po jednání místopředseda strany Jan Hamáček.

Podle statutárního místopředsedy strany Milana Chovance je Zeman ve velmi dobré kondici. „Já sám jsem neviděl nemocného muže,“ uvedl po jednání Chovanec. Reagoval tak na spekulace z posledních dnů, že Miloš Zeman je vážně nemocný. Velmi se podle zástupců ČSSD také zajímal o osud strany, kterou v 90. letech vedl a vytáhl ji až k volebnímu vítězství nad 30 procent v roce 1998.

Miloš Zeman na schůzce, která trvala hodinu a půl, zopakoval, že si nepřeje předčasné volby. Sociální demokraté zase připomněli, že nepodpoří vládu Andreje Babiše. Poslanci ČSSD již dříve Novinkám řekli, že podporu Babišovi nevyjádří ani jednotlivci a že se u nich ve straně přeběhlíci nenajdou. [celá zpráva]

Návrh Pirátů na vedení výborů je podle ČSSD neproveditelný



Prezidentovi také řekli, že navrhují bývalého předsedu Sněmovny Jana Hamáčka na pozici místopředsedy z řad opozice. „Vzal to na vědomí a z mého pohledu to podpořil,” dodal Chovanec. Krátce se řešilo i složení poslaneckých výborů včetně návrhu Pirátů na to, aby všechny vedla opozice. [celá zpráva]

„To, co oni navrhují, je v současném stavu neproveditelné,” vyjádřil se k návrhu Chovanec a Hamáček dodal, že by to bylo poprvé v historii, kdy by vítězná strana neměla vedení některých klíčových výborů. Konkrétně zmínili rozpočtový výbor, který je úzce spojen s vládou.

ČSSD řeší vnitřní problémy



Sociální demokraté po špatném výsledku ve volbách, kdy nezískali ani osm procent hlasů, řeší spíše vnitřní stranické problémy a v povolebním vyjednávání si velké nároky na různé posty nekladou. Chtějí pouze předsedu jednoho výboru, přičemž zatím nespecifikovali jakého.

Rozdělení mandátů po volbách

FOTO: David Ryneš, Novinky

Zeman má již za sebou jednání s ANO, ODS, KSČM a SPD. V tomto týdnu se uskuteční ještě schůzky s lidovci, TOP 09 a STAN. Poté odjíždí na zahraniční cestu do Ruska. Doufá, že až se vrátí, bude již sestavena fungující Sněmovna. Pak je připraven jmenovat Babiše premiérem.