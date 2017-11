„Hnutí Andreje Babiše za současné konstelace obsadí všechna ministerstva. V rámci zachování kontrolních mechanismů Sněmovny tedy není žádoucí, aby jedna strana kontrolovala sama sebe,” uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš. Dodal, že funkce předsedů by měli obsadit poslanci ostatních stran v poměru, jak se strany umístily ve volbách. Opozice by tak mohla kontrolovat ministerstva. Výjimkou by byl organizační výbor, který vede z titulu své funkce předseda dolní komory.

Piráti se také shodli, že nepodpoří menšinovou vládu ANO a budou v opozici. „Jdeme realizovat program a chceme být hlídací psi. Kde je možná kontrola v tuto chvíli formované vlády bez kontroly a důvěry, musí logicky opozice poptávat veškeré možnosti, které jsou k dispozici. Upřímnému demokratovi přece nic takového nemůže vadit,” dodal Bartoš.

Kolegové jim vysvětlí jednací řád, vysmívá se Babiš



Babiš se Pirátům vysmál. „Piráti jsou dezorientovaní a kolegové jim při příštím jednání vysvětlí zákon o jednacím řádu Sněmovny,“ řekl Právu Babiš. Piráti podle něj vymýšlí nesmysly, místo toho, aby se podíleli na fungování vlády. ANO žádá vedení osmi výborů.

Podporu Vondráčka do pozice předsedy Sněmovny přislíbila po volbách kromě Pirátů i SPD Tomia Okamury. A vzhledem k tomu, že Vondráčka budou volit i komunisté, nejsou hlasy Pirátů již zapotřebí. ANO, SPD a komunisté mají k dispozici 115 hlasů.

Piráti začali o své podpoře Vondráčka pochybovat poté, co prezident Miloš Zeman oznámil, že Babišovi dá i druhý pokus na sestavení vlády, bez ohledu na to že bude při prvním hledání důvěry neúspěšný. Vzhledem k tomu, že třetí pokus uděluje předseda Sněmovny, tak se některé opoziční strany obávají, že Vondráček by svěřil třetí pokus do rukou Babiše.

Podle Pirátů takový scénář hrozit nemusí. „V případě hypotetického třetího pokusu o sestavení vlády lze předsedu Sněmovny kdykoliv odvolat,“ stojí v prohlášení Pirátů.