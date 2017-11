Lidé v letošním pátém ročníku chodí podle předsedkyně platformy Pavlíny Kalousové nakupovat vysloveně kvůli národní potravinové sbírce. „To znamená, že v pátém ročníku už nemusíme složitě vysvětlovat, jak akce funguje. A co se týká toho, co lidé kupují, tak kromě těch základních potravin jsme zaznamenali, že letos se rozšiřuje spektrum, které lidé pořizují. Od těstovin, mouky a podobně přes ty dražší, jako jsou třeba dětské pleny nebo výživa pro děti,“ řekla Kalousová.

Příspěvky se pohybují od jednotlivě nakoupených balení mouky nebo cukru až po plné nákupní koše. V jednom pražském obchodním centru například skupina mladých lidí dala dohromady 20 tisíc korun a za celou tuto sumu nakoupili věci do sbírky.

Lidé se akce účastní opakovaně. Například matka samoživitelka Lenka Holá již v minulém roce pořizovala těstoviny a další trvanlivé potraviny. Podobný nákup udělá i letos. „Vím, jak jsou na tom některé matky, které samy vychovávají malé děti, a protože to je jedna z cílových skupin sbírky, rozhodly jsme se s dcerou je touto cestou podpořit,“ uvedla.

Loni se vybralo 312 tun

Zboží přebírají hned u pokladen dobrovolníci v modrých zástěrách s logem akce. Pak poputuje do potravinových bank v regionech a do organizací na pomoc rodinám a seniorům v nouzi či do dětských domovů. V minulém roce se podařilo shromáždit 312 tun jídla a drogistického zboží.

Do potravinové sbírky se podle předsedy České federace potravinových bank Aleše Slavíčka zapojilo 14 potravinových bank z celé ČR a dále 300 různých charitativních organizací, které potraviny distribuují chudým lidem.

„Jsou to odběratelské organizace, které nám pomáhají se sbírkou a předávají potraviny potřebným. Jsou to azylové domy, chráněná bydlení a podobně. Buď potraviny dodáváme do těchto zařízení nebo je vozíme přímo do terénu, například do různých squatů nebo přístřeší pro lidi bez domova,” dodal.

Ve sbírkovém nákupním košíku mohou být masové a zeleninové konzervy, polévky v sáčku, cukr, luštěniny, těstoviny, rýže, olej, med, čaje, mouka, trvanlivé mléko, džusy, dětské výživy i sladkosti pro děti. Nákupní seznam s potravinami i drogistickým zbožím je ke stažení na stránkách www.potravinypomahaji.cz. Na webu je i mapa prodejen, v nichž se sbírka koná.

Pořadatelé chtějí nejen zajistit jídlo pro potřebné, ale také upozornit na plýtvání. Podle průzkumů až dvě pětiny Čechů vyhazují jídlo několikrát do měsíce. Za rok tak v odpadu skončí 115 kilo potravin na osobu, v přepočtu to představuje až 20 tisíc korun.

I když Česko patří k zemím s nejnižším podílem chudých, pod hranicí příjmové chudoby loni podle údajů statistiků žil milion lidí. Bylo to 9,7 procenta obyvatel, tedy stejně jako v roce 2015. Člověk se ocitne v příjmové chudobě, pokud nemá ani 60 procent mediánu příjmu. Loni pro jednotlivce částka činila 10 691 korun.

Účast každým rokem roste



Čtvrtého ročníku sbírky se loni zúčastnilo více než 650 prodejen po celém Česku, což bylo přibližně šestkrát více než v prvním ročníku v roce 2013. Lidé darovali především těstoviny, mouku, kaše nebo nápoje. Do akce se zapojili i výrobci a nejrůznější organizace, kteří do celkového výsledku přispěli 30 tunami zboží.

První potravinová banka na světě byla založena v roce 1967 ve Phoenixu v Arizoně, v Evropě vznikla v roce 1984 v Paříži. V roce 1986 byla založena Evropská federace potravinových bank a v roce 1994 Česká federace potravinových bank. Do české potravinové sbírky se dlouhodobě zapojuje většina obchodních řetězců.