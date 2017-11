„Je podezřelý z přestupku dle zákona o právu shromažďovacím,“ řekl Právu ve čtvrtek policejní mluvčí Libor Hejtman. Jedna z účastnic protestu podala již ve středu kvůli zákroku policie trestní oznámení na neznámého pachatele. Podle policie byl její zákrok v pořádku.

Zeman se v Lipníku ve středu v podvečer setkal na Masarykově náměstí s místními občany. Podle Hejtmana bránil Hensl shromáždění nepřístojným chováním, kdy rušil hlasitou hudební produkcí projev jednoho z účastníků shromáždění.

„Za přestupek lze uložit pokutu do výše 15 tisíc korun. V případě, že nedojde v průběhu šetření ke změně právní kvalifikace, bude přestupek oznámen k projednání místně příslušnému správnímu orgánu v Lipníku nad Bečvou,“ konstatoval Hejtman.

Protest proti prezidentovi Miloši Zemanovi v Lipníku nad Bečvou

FOTO: Luděk Peřina, ČTK

Hensl se skupinkou dalších občanů chtěl v průběhu návštěvy Zemana v Lipníku podpořit zde žijícího někdejšího disidenta a politika Tomáše Hradílka, který od 1. listopadu drží na protest proti opětovné kandidatuře Zemana hladovku.

Proti hudbě policie nic neměla



Původně chtěli z okna v prvním patře objektu, v němž sídlí na náměstí Restaurace U Marka, vystrčit transparent Pravda vítězí a pustit těsně před zahájením mítinku hudbu. „Přišli za námi ale dva policisté, kteří se o našem záměru nějak dozvěděli, a poté, co jsme jim sdělili, co skutečně chceme, řekli, abychom transparent nevystrkovali, neotvírali okno dokořán a měli uvnitř rozsvíceno, aby bylo vidět, co se tam děje. To jsme respektovali. Proti hudbě nic nenamítali,“ řekl Právu Hensl.

„Řekli nám, že když tu písničku pustíme před zahájením mítinku, není žádný problém. To jsme učinili a začali jsme ji pouštět v okamžiku, kdy dav začal vnímat, že přichází pan prezident. Přesně nevím, kde je ta hranice, ale pan prezident neotevřel pusu, než jsme hudbu pustili,“ sdělila Právu Simona Hradílková, dcera Tomáše Hradílka.

Dovnitř vtrhlo komando



V době zásahu policie byl v místnosti, odkud píseň zněla, Hensl sám. Právě doznívaly poslední tóny písně. Další demonstranti s červenými kartami stáli dole na náměstí. „Dovnitř vtrhlo komando celé v černém. Jeden mi vrazil před obličej kameru a vykřikl: „Vypněte to.“ Tak jsem to vypnul, a teprve potom mi ukázali průkazy. V první chvíli jsem ale nevěděl, kdo to za mnou vtrhl,“ konstatoval Hensl.

Na setkání s Milošem Zemanem v Lipníku nad Bečvou přišli kritici prezidenta i s transparenty.

FOTO: Miloslav Hradil, Právo

„Působilo to na mě jako velká demonstrace síly. Na to, že jsem tam byl sám, proti mně zakročilo opravdu neuvěřitelné množství lidských zdrojů. Kdybych měl nějakou zbraň nebo se bránil, tak se nedivím. Kdyby řekli nechte toho, počkejte až skončí shromáždění, pak si to s vámi nějak vyřídíme, tak bych to pochopil, ale oni mě vedli, jako bych byl nějaký zločinec. Stačil jeden chlápek, kdyby přišel a řekl vypněte to, nebo vás zatknu, tak to vypnu,“ poznamenal Hensl.

Zdůraznil přitom, že nemá pocit, že by nějak narušil vlastní shromáždění. „Narušení mítinku bych si představoval jinak. Nechci se chovat protizákonně,“ zdůraznil Hensl. Na policejní služebně strávil zhruba dvě a půl hodiny.

„Policisté se ke mně chovali slušně. Chtěli, abych podepsal jejich popis zásahu, což jsem odmítl, protože se mi ten postup, jak byl popsán, nezdál. Řekli mi, že tedy nic podepisovat nemusím, a předali mě městské policii, které jsem podal vysvětlení,“ podotkl Hensl.

Padlo trestní oznámení



Trestní oznámení na neznámého pachatele podala jedna z demonstrujících Simona Hradílková. „Nějací lidé v civilu odvedli našeho kamaráda. Měli tmavé oblečení, a že by měli nějaké označení policie, jsem neviděla. Připadalo mi to natolik závažné, že jsem chtěla, aby to policie prověřila. Společně s přáteli jsme se vydali na nejbližší služebnu, kde měl kamarád údajně být, a skutečně tam byl,“ řekla Právu Hradílková.

Bývalý disident, exministr a hladovkář Tomáš Hradílek v Lipníku nad Bečvou

FOTO: Miloslav Hradil, Právo

„Dožadovali jsme se nějakého vysvětlení a bylo nám řečeno, že nám žádné nedají, že nejsme příbuzní, a že jestli nemáme nějaký konkrétní důvod na policejní stanici být, máme vypadnout. Tak jsem řekla, že důvod mám, že chci podat trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření ze spáchání trestného činu omezování osobní svobody,“ doplnila s tím, že kamarád byl odveden ze soukromého objektu.

Zda byli zasahující policisté nějak označeni, si není nijak jist ani Hensl. Na rukávech a na zádech možná něco měli, ale když se na vás vyřítí komando lidí černě oděných v tmavých čepicích, tak na první pohled těžko poznáte, že jsou to policajti, ale pak když po několika minutách vytáhli odznaky, bylo mi jasné, že jde skutečně o policisty. Určitě bych s nimi nešel, kdybych si nemyslel, že jsou to policisté,“ dodal Hensl.

Nejsou prý náznaky, že by policie pochybila



Podle Hejtmana nejsou žádné indicie, které by nasvědčovaly tomu, že by ze strany policie došlo k nějakému pochybení. Policisté podle něj nemají ani povinnost označovat se nápisy či páskami. „Policista je povinen se prokázat podle zákona služebním odznakem a průkazem. To také ti, kteří v Lipníku zakročovali, učinili,“ zdůraznil policejní mluvčí.

Iniciátoři protestu trvají na tom, že šlo o kultivovaný protest, a z následků jsou rozčarováni. „Muž byl policisty opakovaně vyzván, aby zanechal svého protiprávního jednání,“ tvrdí však policejní mluvčí Hejtman.

„Je pro mě něco nepředstavitelného, že někdo udělá takovou věc a nechá násilně vypnout takový symbol, jako je píseň Modlitba pro Martu, i kdyby to bylo v průběhu mítinku – jako že nebylo,“ dodala Hradílková.