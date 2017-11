Fiala tvrdí, že zatímco ODS odpočátku vládu s hnutím ANO odmítala, jiné strany prý takto striktní nebyly.

Bartoš Fialovi připomněl, že jasná stanoviska vůči ANO zaznívala před volbami nejen od ODS, ale rovněž od TOP 09 a též od Pirátů.

„ANO se musí pokoušet sestavit většinovou vládu,” tvrdí Fiala, že není normální, aby se o tento cíl nesnažil. Fiala připomněl údajná mocenský pakt, která Babiš uzavřel s prezidentem Milošem Zemanem, který menšinovou vládu rovněž preferuje.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš

FOTO: Petr Horník, Právo

„Prezident udělá všechno pro to, aby tady mohl vládnout Andrej Babiš bez důvěry,” uvedl Fiala.

Spor o předsedu Sněmovny



Fiala se s Bartošem přel o otázku volby předsedy Poslanecké sněmovny. Zatímco ODS hodlá vyslat do boje o toto křeslo Fialu, Piráti oznámili, že podpoří kandidáta ANO Radka Vondráčka.

Fialovi neopomněl připomenout, že pouze třikrát v historii byl šéfem Sněmovny někdo jiný než kandidát vítězné strany. Připomněl rovněž slova staronového šéfa poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjury z roku 2013, kdy kvitoval nominaci Jana Hamáčka coby zástupce tehdy vítězné ČSSD.

Radek Vondráček (ANO)

FOTO: Petr Horník, Právo

Podle Fialy by měli Piráti uvažovat „v politických souvislostech” a měli by si uvědomit, co případné zvolení Vondráčka může znamenat. V případě dvou neúspěšných pokusů o sestavení kabinetu pověřuje ke třetímu pokusu právě šéf Sněmovny. Pokud by jím byl poslanec ANO, dá se předpokládat, že by i třetí pokus připadl hnutí ANO. První dva již Babišovi slíbil Zeman.

Návrh TOP 09, kterým by se měly strany pokusit zamezit ustavení Sněmovny, Fiala i Bartoš svorně odmítli.

Topolánek? Bez komentáře, odmítl Fiala spekulace



Fiala nechtěl jakkoliv komentovat spekulace o možné nominaci expremiéra Mirka Topolánka coby prezidentského kandidáta ODS. [celá zpráva]

Bartoš uvedl, že Piráti by někoho mohli podpořit pouze na základě rozhodnutí členské základny. „Já si nepřeju, aby prezident (Miloš Zeman) pokračoval dál,” uvedl s tím, že si teprve bude muset nastudovat jednotlivé kandidáty a jejich programy. Topolánek by pro něj osobně nicméně nebyl vhodným kandidátem.