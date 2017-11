Podle informací Práva Topolánek jednal s předsedou ODS Petrem Fialou, a usiloval o podpisy senátorů. Senátorský klub ODS má v tuto chvíli deset členů, a přesně tolik podpisů by Topolánek potřeboval, aby mohl kandidovat.

Topolánek na dotaz Práva nereagoval, před pár dny na dotaz České televize odpověděl ohledně možného návratu do politiky neurčitě. „Vracet se mi nijak významně nechce. Třeba se ještě do týdne rozhodnu, uvidím,“ řekl Topolánek.

„ODS se k prezidentské volbě vyjádří začátkem týdne,“ řekla Právu mluvčí strany Jana Havelková. Podobně mluví místopředseda strany a předseda senátního klubu Miloš Vystrčil. „Dozvíte se to v úterý, to je všechno, co vám k tomu zatím mohu říct,“ uvedl pro Právo Vystrčil. Místopředseda senátu za ODS Jaroslav Kubera, který se v pátek vrátil z Jižní Koreje, Právu řekl, že takovou informaci nemá.

Bývalý premiér v poslední době prolomil několikaleté mediální mlčení: poskytl několik rozhovorů a v září si založil účet na sociální síti Twitter, kde komentuje politické události z domova i ze zahraničí.

Pokud by Topolánek kandidoval, zřejmě by jako pravicový politik ubral hlasy soupeřům současného prezidenta Miloše Zemana. Ten by podle Topolánka už kandidovat kvůli svému zdraví neměl.

„Myslím si, že Miloš vypadá natolik špatně a mám ho natolik rád, že skoro bych mu přál, aby už podruhé tím prezidentem nebyl,“ řekl v ČT Topolánek. Zeman mu na oplátku vzkázal, aby se věnoval energetice a do politiky se už nevracel.

Na poslední chvíli by měl oznámit, zda se rozhodl kandidovat na prezidenta, i lídr SPD Tomio Okamura.