Hlavatý z ANO dál nechápe princip voleb: Za novou volbu do Senátu nemůžu, ať to platí moji voliči

Za to, že se na Trutnovsku budou počátkem příštího roku budou muset konat doplňovací volby do Senátu, mohou podle bývalého senátora a nyní poslance za ANO Jiřího Hlavatého voliči, kteří jej zakroužkovali. Tím, že ho zvolili do Sněmovny, mu zanikl senátorský mandát, a tak musí být zvolen jeho náhradník.