Zlaté vejce architekta Petra Malinského bylo představeno jako galerie pro Slovanskou epopej. Výstavní stánek pro ni se má ale stavět na Těšnově.

Janderová tvrdí, že Revoluční třída není u Štefánikova mostu sexy. „Na konci by měla být budova, který by nebyla Zlatým vejcem, ale podobně jako Mánes muzeem, galerií,“ řekla Janderová. Mluvila o budově, „která by sloužila veřejnosti v oblasti umění“.

Chtějí to střelit, jako vždycky, tvrdí Stropnický



Tomu ovšem podle Matěje Stropnického (Trojkoalice, SZ) neodpovídal návrh změnit zeleň v územním plánu na smíšené městské jádro. Takové vymezení by znamenalo bydlení, garáže i obchody až do 15 tisíc plošných metrů. Na kulturu podle něj myslí územní plán jinou značkou, než je městské jádro.

Stropnický vyslovil obavu, aby se lukrativní pozemek s výměrou asi 2400 metrů čtverečních po zhodnocení změnou plánu nezašmelil. „Proč se nežádá změnit územní plán na kulturu, ale na garáže, na komerční prostory? Prostě to chtějí střelit jako vždycky,“ vyčetl Stropnický obhájcům změny územního plánu z ODS.

Nechme aspoň někde žít trochu zeleně. Stačí, když se o ni bude správce trochu starat. místostarosta Prahy 7 Ondřej Mirovský

Mezi obhájce patřil vedle Janderové místostarosta Prahy 3 Alexander Bellu (ODS). Tvrdil, že zeleň na místě někdejších Eliščiných lázní nezmizí ani při změně územního plánu. „Zeleň je možné řešit krásným způsobem uvnitř budovy,“ řekl Bellu. ODS argumentovala také bezdomovci v parčíku.

Místostarosta Prahy 7 Ondřej Mirovský (Trojkoalice, SZ) připomněl, že proti Zlatému vejci a také proti zamýšlení zástavbě piazzetty hotelu InterContinental, se vyslovil šéf ANO Andrej Babiš. Podle Mirovského by Revoluční mělo vést od Štefánikova mostu stromořadí až k náměstí Republiky. „Nechme aspoň někde žít trochu zeleně. Stačí, když se o ni bude správce trochu starat,“ uvedl Mirovský.

Podle Marty Semelové (KSČM) se mají řešit příčiny bezdomovectví a neodůvodňovat tak novou zástavbu. „Bouráme, co by se bourat nemělo, viz dům na Václavském náměstí. Stavíme, co by se stavět nemělo, viz maršmeloun nebo prostor za InterContinentalem,“ dodala Semelová s odkazem na další sporné stavební záměry.

Pražský radní a místostarosta Prahy 1 Daniel Hodek (ČSSD) navrhl věc ještě vyjasnit, „aby bylo jasně deklarováno, co by tam mohlo vzniknout“. Měsíční přerušení navržené náměstkyní Petrou Kolínskou (Trojkoalice, SZ) odhlasovalo ve čtvrtek 34 z 65 zastupitelů.