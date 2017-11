Ta v případu figuruje jako poškozená, protože právě ji podle obžaloby nechala vojenskými rozvědčíky sledovat na podzim roku 2012 tehdejší šéfka Nečasova sekretariátu a zároveň jeho milenka Jana Nagyová (nyní již Nečasová). Ta je v případu hlavní obžalovanou, kromě ní také tři bývalí vysoce postavení činitelé vojenské tajné služby.

Státní zástupci míní, že toto údajné nezákonné sledování si Nagyová objednala z ryze soukromých důvodů, protože se prý snažila donutit svého milence k rozvodu a ke společnému životu. K tomu nakonec skutečně došlo, Petr Nečas se s Radkou rozešel a Nagyovou si později vzal za manželku.

První z jeho žen ve čtvrtek jako svědkyně uvedla, že si v oněch podzimních dnech roku 2012 vůbec nevšimla, že by ji někdo sledoval, že by se kolem ní pohybovala podezřelá auta a lidé. Radka Nečasová rovněž odmítla, že by v té době byla v kontaktu s nějakou sektou, jak o tom údajně v některých odposleších hovořila Nagyová.

Petr Nečas

FOTO: Jan Handrejch, Právo

„Ne, nezmiňoval,“ odpověděla Nečasová na dotaz soudu, zda jí tehdejší manžel říkal o nějakých výhrůžkách či hrozbě anebo nějakém nebezpečí pro rodinu.

Právě kvůli údajným obavám o svou rodinu přitom Nečas podle svého dřívějšího svědectví požádal vojenskou tajnou službu, aby monitorovala pohyb kolem jeho tehdejšího bydliště a manželku Radku. Obhajoba tvrdí, že šlo o obranu proti možnému sledování.

Radka Nečasová se rovněž vyjadřovala na téma rozchodu s manželem či útočných anonymních SMS zpráv, které v roce 2012 obdržela.

„Kam jsi došla ty?“

„V průběhu roku jsem dostávala takové SMS zprávy. Mazala jsem je z telefonu a neřešila je. Obsahem těch zpráv byla spíš moje osobní dehonestace. Byly to asi tři SMS. Svěřovala jsem se o tom manželovi, ale jeho názor byl, ať to hodím za hlavu a nijak neřeším,“ řekla soudu.

Jana Nečasová u soudu

FOTO: Petr Horník, Právo

Zmínila se také o tom, že jí v říjnu 2012 přišel do schránky časopis Forbes, a v něm žebříček nejúspěšnějších žen. „Nagyová tam tehdy byla na sedmém místě. A v časopise byl vložen lístek: ‚Kam jsi došla Ty?‘. Manžel mi řekl, ať se tím nezaobírám,“ podotkla Nečasová.

Tehdejší předseda vlády se pak v polovině listopadu ze společné domácnosti odstěhoval.

„Šlo o naše osobní problémy v manželství, nikoli o někoho třetího. O tom, že je v tom někdo třetí, jsem se dověděla až v červenci 2013, i o tom, že jde o Nagyovou,“ upřesnila Nečasová.

A na dotaz soudkyně ohledně osobních kontaktů s Nagyovou doplnila: „Vůbec si nevzpomínám, že bych se s ní někdy potkala. A vůbec jsem o jejich poměru netušila.“

V lednu 2013 se pak prý Nečas poprvé zmínil, že se chce rozvést. A důvod? „Řekl, že se mnou nemůže dál žít,“ dodala Nečasová s tím, že až v červenci se tedy dověděla o jeho dlouholeté milence.

Verdikt se blíží



Během čtvrtečního odpoledne má soud v plánu přehrávat znovu odposlechy včetně citlivých soukromých telefonátů mezi tehdejšími milenci Nečasem s Nagyovou.

Samotné opakované hlavní líčení se jinak pomalu chýlí ke konci, v rozmezí od 13. do 16. listopadu plánuje soudní senát vyslechnout závěrečné řeči všech účastníků, a poté bez nějakého prodlení vynést rozsudek.