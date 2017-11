Píšou o tom sami členové pirátské strany v evidenci lobbistických kontaktů, kterou vedou na internetu. Například za olomouckým poslancem Vojtěchem Pikalem přišla bývalá poslankyně Věcí veřejných, expředsedkyně LIDEM a Řádu národa Dagmar Navrátilová.

„Nabídla své služby a znalosti v oblasti asistence, koučingu či ,politického poradce‘ (vím, jak to chodí, co jsme zjišťovali tři roky, byste mohli zjistit za rok). Popsali jsme si svoje politické historie. Sdělil jsem, že výběrová řízení budeme dělat otevřeně a pozice se ještě ladí,“ napsal poslanec.

Lobbisté z Rekonstrukce státu slíbili konzultace návrhů zákonů i našich vnitřních pravidel. Lukáš Bartoň

Těsně před volbami prý nabídl podobnou pomoc kandidátovi Ivo Vašíčkovi bývalý poslanec ODS Michal Doktor. Rady ohledně „fungování ve Sněmovně“ chce poskytnout poslanci Janu Pošvářovi zase syn exposlance za ODS Jaroslava Krupky Jiří.

Jiné skupiny se už nyní snaží ovlivnit, jak budou pirátští poslanci ve Sněmovně hlasovat. Za poslancem Lukášem Bartoněm tak přišli zástupci organizace Rekonstrukce státu.

„Bavili jsme se o jejich historii a možnostech prosazování protikorupčních zákonů. Máme podobný pohled na protikorupční opatření. Za nejživější by se dal pracovně označit zákon ,o politických trafikách‘ a lobbisté z Rekonstrukce přislíbili konzultace návrhů nejen zákonů, ale i našich vnitřních pravidel,“ napsal.

Exlidovec píše zákon pro gaye



Adam Komenda, který odešel v říjnu od lidovců a stal se členem krajského sdružení Pirátů v Ústeckém kraji, zase napsal kolegům o svém kontaktu se Stanislavem Kostihou, předsedou spolku Logos, sdružujícího věřící z řad homosexuální komunity.

„Kostiha mi předal kontakt na lidi z Koalice pro manželství, jedná se o koalici organizací, které prosazují manželství pro stejnopohlavní páry. V budoucnu s touto koalicí plánuji konzultovat přípravu novely zákona o manželství, tak aby zahrnoval i stejnopohlavní páry,“ uvedl Komenda.

S bývalou ministryní pro lidská práva Džamilou Stehlíkovou (dříve zelení, nyní LES) zase prý hodlá jednat o právech homosexuálů adoptovat děti. Pražský Pirát pod jménem Honza Hora zase popsal svou schůzku se zástupci sdružení LEX, které hájí zájmy majitelů zbraní.

„Schůzku jsem inicioval já, abych zjistil možnosti případné spolupráce a dialogu v oblasti zákona o zbraních a souvisejících předpisů. Zástupci Lexu nabídli možnost odborných konzultací, účast na otevřených diskusích k tomuto tématu (případně jejich uspořádání) a možnost sdílet s námi užitečné kontakty či zkušenosti,“ napsal.

S Piráty chtěl jednat i analytik nevládní organizace Evropské hodnoty Jakub Janda, toho však strana prozatím odmítla. Informoval o tom poslanec Mikuláš Peksa.

Žádaní jsou Piráti mezi ostatními stranami kvůli komunálním a senátním volbám v příštím roce.

Pavel Hájek z krajského předsednictva v Praze se svým kolegům svěřil s nabídkou na spolupráci od Hnutí pro Prahu 11 a spolku Patnáctka, náš domov.

Poslanec Peksa se zase při „debatě k návrhům implementace článku 46 smlouvy o Evropské unii“ setkal se stranou Evropani.cz a při té příležitosti s nimi probral „možnosti budoucí spolupráce Evropani.cz–Piráti s ohledem na senátní a komunální volby“. Poslance Jana Lipavského zase podobně oťukávali zelení.

Evidenci chtějí Piráti zlepšit



V Brně krouží kolem Pirátů Žít Brno, které by rádo pokračovalo ve spolupráci s Piráty i příští rok. Svým kolegům to napsal v evidenci neúspěšný kandidát do Sněmovny Ondřej Kotas.

Žít Brno je součástí brněnské koalice, v komunálních volbách 2014 kandidovalo s Piráty. V Prostějově dostal člen republikového výboru Pirátů Petr Lysek nabídku na spolupráci v komunálních volbách s TOP 09. „Konkrétní postup bude teprve předmětem jednání, šlo o úvodní oťukávání a výměnu názorů. Předběžně předpokládáme pokračování úspěšného lokálního uskupení Změna pro Prostějov,“ napsal.

Piráti jsou jediná strana, která si evidenci lobbistických kontaktů vede. I ta má však své mezery. Předseda Pirátů Ivan Bartoš Právu přiznal, že kvůli nedostatku času leckdy píše o svých schůzkách se zpožděním i několika dnů. „Schůzky zapisuji podle důležitosti. Když za mnou jde nějaká exponovaná osoba, tak o schůzce napíšu raději hned,“ řekl Právu.

Pirátský přehled lobbistických kontaktů je pel-mel, ve kterém se nedá moc vyznat. Osoby v něm uvedené většinou nejsou ani žádní lobbisté ministr pro lidská práva Jan Chvojka (ČSSD)

Evidenci budou nyní Piráti předělávat, aby byla přehlednější. Schůzky by nově neměly být popsány v jednom nekončícím vlákně, jak je tomu nyní, ale pod jmény jednotlivých osob.

V minulosti prosazovala přísnější podmínky pro lobbisty ČSSD. Podle jejího lídra Lubomíra Zaorálka, který v roce 2005 chtěl, aby se všichni lobbisté museli registrovat ve Sněmovně, je pirátský systém nedostatečný. „Když nejsou jasná pravidla, tak to není k ničemu. Kdo je vůbec lobbista? Nikdo u nás neví odpověď,“ napsal Právu.

Způsob, kterým o kontaktech Piráti referují, se nezdá ani končícímu ministrovi pro lidská práva Janu Chvojkovi (ČSSD). Ten chtěl připravit zákon o lobbingu, ale nestihl jej prosadit.

„Pirátský přehled lobbistických kontaktů je pel-mel, ve kterém se nedá moc vyznat. Osoby v něm uvedené většinou nejsou ani žádní lobbisté. Přijde mi také zvláštní, že evidence obsahuje poměrně málo záznamů z posledních hektických týdnů,“ napsal Právu.

„Za smysluplný považuji koncept veřejných diářů zahrnutý do věcného záměru zákona o lobbingu. Veřejné diáře má ale smysl zavádět jedině spolu s registrem lobbistů, aby bylo jasné, kdo je kdo,“ dodal novopečený šéf poslanců soc. dem. Chvojka.