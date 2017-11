„S politováním sledujeme vývoj posledních dní, kdy ČSSD pod vedením přátel Zaorálka, Chovance a Sobotky přišla o více než polovinu voličů oproti roku 2013,“ tlumočil názor okresního výboru jeho místopředseda Adam Rykala a pokračoval: „Za tento výsledek nese odpovědnost celé grémium ČSSD včetně krajských lídrů, kteří nebyli schopni dostát svým dřívějším slibům, vedoucích k získání adekvátního volebního výsledku.“

ČSSD Ostrava proto vyzvala vedení strany, aby svolalo mimořádný sjezd, a to v nejkratším možném termínu, který umožňují stanovy ČSSD. „Žádáme, aby na sjezdu rezignovali všichni členové grémia a bylo zvoleno nové silné vedení, které stranu spojí a dovede k lepšímu výsledku v komunálních volbách v roce 2018,“ uvedl Rykala. Okresní výkonný výbor v Ostravě také žádá o svolání ÚVV ČSSD, a to do 12. listopadu.

Sjezd v únoru, zní z jihomoravské ČSSD



S požadavkem na svolání mimořádného sjezdu rezignace vedení strany přišla ve čtvrtek také jihomoravská ČSSD. Sjezd by se měl konat nejpozději v únoru. Sociální demokracie by měla podle jihomoravské organizace odejít do opozice.

ČSSD v říjnových sněmovních volbách zaznamenala velký propad, když získala 7,27 procenta hlasů. Před čtyřmi lety volby vyhrála s více než dvacetiprocentní podporou voličů a poté vytvořila koalici s ANO a KDU-ČSL. Tehdy získala 50 mandátů, nyní jich má 15.