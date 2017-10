Podle myslivců může být v ohnisku zamoření stále kolem stovky prasat. Policisté budou v odstřelu prasat na Zlínsku pokračovat zhruba do ledna.

Policisté v těchto dnech se Státní veterinární správou (SVS) zároveň řeší závažné porušení mimořádných veterinárních opatření souvisejících s africkým morem prasat na Zlínsku.

„Neznámý pachatel uřezal kanci ulovenému koncem minulého týdne v honitbě Ostřice obě čelisti, pravděpodobně kvůli trofeji. V případě, že by bylo zvíře nakaženo africkým morem, hrozilo by rozšíření nákazy do dalších oblastí. Vyšetření ale naštěstí nákazu u divočáka nepotvrdilo,“ sdělil ČTK Petr Majer z tiskového oddělení SVS.

Pachateli hrozí za jeho počínání pokuta, a to až do výše padesáti tisíc korun. V případě právnické či podnikající fyzické osoby jsou to až dva milióny korun.

Čelisti podle Majera zvířeti někdo uřezal v době, kdy od zastřeleného divočáka odešel lovec a ještě k němu nestačili dorazit přivolaní veterináři. „S podobným případem jsme se v zamořené oblasti dosud nesetkali,“ dodal Majer.