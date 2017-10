„V profilu Jablonec nad Jizerou na řece Jizeře očekáváme přechodné překročení třetího povodňového stupně a návazně předpokládáme vzestupy hladin v nižších částech toku, na profilech Dolní Sytová, Železný Brod,” uvedl Český hydrometeorologický ústav ve své výstraze.

Podle měřiče Povodí Labe byla v 9:00 hladina Jizery v Jablonci nad Jizerou na 211 centimetrech, stav ohrožení se vyhlašuje při 210 centimetrech. „Mají to nastaveno přísně, u nás je to zatím v pořádku. Podle měřiče, co máme pod mostem, jsme na druhém stupni,” uvedl starosta Miroslav Kubát.

V korytě zůstává i Kamenice v Plavech, v 9:00 byla hladina ve výšce 137 centimetrů, třetí povodňový stupeň se vyhlašuje při 130 centimetrech. „Jsme v pohotovosti. Na trojce jsme proto, že se odpouští přehrada Souš. Je to ale zatím pod kontrolou,” uvedla starostka obce Věra Mužíčková.

V Libereckém kraji nejvíc napršelo za posledních 24 hodin v Desné v Jizerských horách, přes 58 milimetrů, což představuje 58 litrů vody na metr čtvereční. Na druhém stupni je Jizera v Železném Brodě a na prvním Nisa v Liberci a také Mumlava v Harrachově.

V neděli dopoledne překročila třetí povodňový stupeň ohrožení také hladina Labe v profilu Vestřev na Trutnovsku dopoledne. Vodohospodáři očekávají vzestup vody v nižších částech toku.

V zasažené oblasti už srážek ubývá. V horských polohách přechází do sněhových přeháněk. Odpoledne se postupně situace na tocích stabilizuje, očekávají vodohospodáři.