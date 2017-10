„Během ranních hodin bude vítr od západu dále zesilovat, v nižších a středních polohách se mohou během dne ojediněle vyskytnout nárazy o rychlosti až 35 m/s (125 km/h), na hřebenech hor ojediněle i přes 45 m/s (160 km/h). Později odpoledne a večer bude vítr od západu postupně slábnout,“ uvedli ke své výstraze v neděli ráno meteorologové.

Kvůli vichřici a popadaným stromům na elektrické vedení jsou bez dodávek elektrického proudu stovky tisíc domácností. Energetická společnost ČEZ kvůli tomu vyhlásila kalamitní stav pro Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský a Ústecký kraj.

Pro hlášení poruch mohou lidé volat na linku 800 850 860.

Ve středních Čechách hasiči od rána vyjížděli k popadaným stromům a částem střech, které nevydržely nápory silného větru. Počet zásahů oproti normálu začal stoupat po půlnoci, výrazně jich přibývá od rána, a to ve všech okresech ve středních Čechách, řekl mluvčí středočeských hasičů Petr Svoboda.

Vítr například poškodil střechu haly v Nupakách u Prahy nebo střechu prodejny v Mníšku pod Brdy u Prahy. „Událostí rapidně přibývá,“ uvedl ráno Svoboda.

Lidé by měli omezit pohyb venku a jízdy autem, neměli by chodit do lesa. Pokud je jízda nezbytná, měli by řidiči být obezřetní, na většině středočeských tahů je kvůli dešti snížená viditelnost. Šoféři by měli svou jízdu přizpůsobit podmínkám.

Na severu Čech vítr od rána komplikuje provoz na silnicích i železnici. Vydatné přeháňky, zejména v Libereckém kraji, zvedají hladiny toků.

V kraji na druhý povodňový stupeň vystoupala Jizera v Jablonci nad Jizerou a Kamenice v Plavech na Jablonecku. První stupeň bdělosti je na Jizeře v Železném Brodě, Nise v Liberci a Proseči nad Nisou a také Mumlavě v Harrachově. Na severu Čech nejvíc napršelo za posledních 24 hodin v Desné v Jizerských horách, přes 58 milimetrů, což představuje 58 litrů vody na metr čtvereční.

Silný vítr, který dosahuje v nárazech rychlosti přes 100 km/h, zastavil ráno provoz kabinové lanovky na Ještěd v Liberci. Vítr polámal i některé stromy u dolní stanice. V neděli už se lanovka zřejmě nerozjede, řekl přednosta lanovky Vladimír Štěpán.

„S ohledem na varování od meteorologů nečekáme, že by někdo dorazil i kdyby se vítr uklidnil,“ uvedl Štěpán.

Co se silnic týká, podle dopravního webu policie popadané stromy komplikují provoz hlavně na silnicích v Ústeckém kraji, problémy nastaly během půl hodiny po 6:35 na 20 místech v kraji. V Libereckém kraji byla situace na silnicích klidnější.

Větrná smršť zastavila provoz na několika tratích. Podle webu Českých drah jsou problémy v Ústeckém kraji na trati z Rumburku do Krásné Lípy a mezi Mikulášovicemi a Dolní Poustevnou. V Libereckém kraji v úsecích Hodkovice - Rychnov u Jablonce, Železný Brod - Velké Hamry, Česká Lípa - Blíževedly a Karlov pod Ještědem - Křížany.

Na východě Čech hasiči vyjížděli časně ráno zhruba k 15 popadaným stromům, které zejména zatarasily silnice.

V Pardubickém kraji popadaly stromy a větvě na Chrudimsku, nejvíc kolem Chrasti a Slatiňan. V Královéhradeckém kraji hasiči odstraňovali stromy v Trutnově, Náchodě a Hradci Králové.

Vítr má v regionu zesilovat hlavně dopoledne. Očekávají se velké škody.

Na jihu Čech vítr strhává stromy i krytiny ze střech domů. Hasiči od půl páté ráno vyjížděli k šedesáti událostem a na některých místech stále zasahují. Nejvíce na Českokrumlovsku, Českobudějovicku a Prachaticku. „Situace by měla být podle meteorologů nejhorší v poledne a odpoledne,“ uvedla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Před sedmou hodinou byl zastaven provoz na železniční trati mezi Volary a Vimperkem, a to kvůli spadlému stromu.

Vítr hasičům ráno komplikoval také likvidaci požáru rodinného domu v Pluhově Žďáře na Jindřichohradecku. Plameny už se podařilo uhasit, proč začal dům hořet, se vyšetřuje.

Zatím 14 výjezdů v souvislosti s větrem zaznamenali hasiči v Moravskoslezském kraji k dnešním ránu. Nejčastěji se do 07:00 jednalo o případy spadlých stromů a větví. Několik jich bylo na Frýdecko-Místecku, ale i v Karviné, Opavě či v Ostravě.

Na Vysočině začal silný vítr vyvracet stromy po 06:00. Během dvou hodin hasiči vyjížděli ke 30 událostem, nejčastěji zatím zasahovali na Havlíčkobrodsku a na Žďársku. Zraněn nebyl nikdo, uvedla mluvčí krajských hasičů Petra Musilová. Problémy kvůli počasí stále přibývají, objevují se i výpadky elektrického proudu.

„Noc byla ještě klidná, do šesti hodin jsme měli jen tři výjezdy k popadaným stromům. Pak se to začalo komplikovat,” uvedla mluvčí. Neprůjezdné jsou nyní kupříkladu silnice u Tasic na Havlíčkobrodsku.

Ve Zlínském a Olomouckém kraji je zatím situace klidná. Ve Zlínském kraji vyjížděli hasiči ráno jen ke dvěma spadlým stromům, v Olomouckém kraji ke čtyřem stromům.

Hasiči u popadaných stromů v Olomouckém kraji

FOTO: HZS Olomouckého kraje

„Zatím je klid, jsme však připraveni, aby byly směny v plném početném stavu, abychom případný nápor zvládli,“ řekla ráno mluvčí hasičů ve Zlínském kraji Lucie Javoříková.

„Nejsilnější vítr, s extrémním stupněm nebezpečí, předpovídáme v poledních a odpoledních hodinách,” uvedl Pavel Janík ze zlínské městské policie. „Lze očekávat materiální škody na velkém území, omezení v dopravě, výpadky elektrického proudu, polomy v lesích i ohrožení životů,“ dodal.

V souvislosti s nebezpečím zůstává po celou neděli uzavřený největší zlínský hřbitov. Tisíce lidí tak musejí pro návštěvu hrobů svých zesnulých zvolit v období Dušiček jiné datum.

Takzvaný Lesní hřbitov se nachází jižně nad Zlínem uprostřed lesního porostu na ploše dvaceti hektarů. V třicátých letech jej nechal vybudovat Tomáš Baťa. Nynější les je smíšený porost ve stáří 80 až 100 let, který je veden jako les zvláštního určení.

Před větrem varuje i horská služba. „Silný vítr, na horách může dosahovat nárazy kolem 160 kilometrů v hodině. Hrozí polomy v lesních porostech,“ řekla dispečerka. Turisté by do lesů proto raději neměli vyrážet.