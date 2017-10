Rozšířené vedení lidovců Bělobrádkovi nadále důvěřuje, pro jeho setrvání hlasovalo 56 delegátů, 13 bylo proti a čtyři hlasy byly neplatné.

„Neúspěch, který jsme zažili ve volbách, jsem vzal na sebe. Nakonec jsem dostal výraznou podporu v tajném hlasování,“ uvedl Bělobrádek.

Bělobrádek už před volbami avizoval, že pokud strana nezíská víc procent než ve volbách v roce 2013, svoji funkci nabídne. Lidovci letos dostali 5,8 procenta, v předchozích sněmovních volbách měli 6,78 procenta. Bělobrádek po jednání řekl, že také zavrhli myšlenku, že svolají mimořádný volební sjezd.

Dále se lidovci usnesli, že nebudou podporovat jednobarevnou vládu ANO a budou v opozici. „Pokud by to byla poloúřednická nebo polopolitická, tak je to věc diskuse, ale pokud bude jmenován Andrej Babiš, tak odcházíme do opozice,“ uvedl Bělobrádek.

Herman: Vedení má silnou důvěru



„Jak vnímám tu atmosféru, která ke mně doputovala, tak mám pocit, že současné vedení strany má velmi silnou důvěru,“ prohlásil ještě před hlasováním lidovecký ministr kultury Daniel Herman. Ani první místopředseda lidovců a dosluhující ministr zemědělství Marian Jurečka si nemyslí, že by měly nyní nastat personální změny.

„Jak jsem měl možnost se zástupci skoro všech krajů, tak ta nálada není taková, že je nutné dělat personální změnu teď,“ komentoval schůzku Jurečka. Podotkl, že lidovci mají za rok a půl volební sjezd, na kterém si budou volit předsedu.

Bělobrádek byl do vedení KDU-ČSL znovu zvolen letos v květnu. Proti němu kandidaturu zvedl zlínský hejtman Jiří Čunek, který se řadí k opozici ve straně. V pátek nechtěl komentovat, zda Bělobrádka podpoří.

O vládě je potřeba mluvit, míní Čunek

Vyjádřil také nesouhlas s názorem většiny svých stranických kolegů, že by KDU měla odejít do opozice. Podle Čunka vznikla komická situace, kdy se do Sněmovny dostalo devět stran, a z toho osm kandidovalo do opozice.

„To je nesmyslné. Lidé volí strany proto, aby realizovaly to, co slibují. To mohou udělat v zásadě hlavně ve vládě. O nějaké vládě je potřeba mluvit. Jestli v ní budeme, nebo nebudeme, to je jiná věc,“ míní Čunek.

Jednotlivé strany by podle něj měly předložit programové podmínky, za kterých by byly ochotny s vítězem voleb - hnutím ANO - spolupracovat.