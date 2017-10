Piráti teď vymýšlejí, co s penězi. Zaplatit chtějí právní odborníky a poslat peníze do krajů. A chystají se na nápor nových členů, hlásí se jich prý stovky.

„Chceme posílit krajské organizace. Část peněz zůstane na centrálním účtu strany, ale část bude rozdělena do krajů,” řekl Právu šéf pirátů Ivan Bartoš.

Předseda poslaneckého klubu pirátů Jakub Michálek se domnívá, že strana vybuduje krajské kanceláře, kde se budou lidé moci setkat i se zvolenými poslanci.

„Měla by to být cool centra, kam budou lidé rádi chodit. Ne aby to byla zaprášená kancelář s nástěnkou. To je naše vize,” řekl Právu.

„Máme obrovský zájem o nová členství, požádalo nás asi 800 nových lidí, přičemž dosud jsme měli asi 460 členů. Musíme toto období růstu zvládnout, abychom z toho vzešli jako vítězové,” podotkl Michálek.

Na kolik si Piráti přišli?

ČTK propočítala, na kolik si strany ze státního rozpočtu v letech 2017 až 2021 přijdou. Vedle příspěvků za hlas mají totiž nárok i na další státní podporu. Piráti si díky výsledku 10,79 procenta hlasů a 22 křesel ve Sněmovně za celé volební období přijdou podle propočtů agentury na 174 miliónů. Nejvíc dostane ANO, bezmála půl miliardy. [celá zpráva]

Peníze na asistenty a odborné posudky

Další peníze budou k dispozici, aby pomohly při práci poslanců. „Chceme, aby vznikl jakýsi think-tank. Potřebujeme specialisty na ústavní právo, ti se musí z něčeho zaplatit. Špičkové ústavní právníky v pirátských strukturách nemáme,“ dodal Bartoš.

Zvoleným pirátským poslancům mají peníze pomoci i jinak, myslí si Michálek. „Protože ty peníze, které mají poslanci od Sněmovny, stěží pokryjí činnost asistentů. Budeme potřebovat celou řadu odborných posudků. Část zákonů, které připravujeme, budou muset kontrolovat právníci. Já jsem jediný právník za piráty zvolený do Sněmovny a nemohu zvládat přípravu všech zákonů,“ dodal Michálek.

Strana investuje i do nových technologií. Změnou by například měla projít evidence lobbistických kontaktů, do které vedení pirátů zapisuje, s kým se sešlo a proč.

„Chceme, aby to bylo přátelštější ke čtenářům. Aby si mohli rozkliknout například jméno Bartoš, a ono mu to vysype všechny zápisy ze schůzek za poslední třeba rok,“ vysvětlil Právu Bartoš.

Na všechny zakázky si piráti udělají prý transparentní výběrová řízení.