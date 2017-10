Proto v okolí paláců na Malé Straně bylo teď možné spatřit končící poslance obtěžkané kufry, krabicemi a taškami plnými dokumentů i osobních věcí.

Někteří, kteří ani nekandidovali, již vyklízeli své kanceláře a přidělené byty průběžně. Ti, kteří svá křesla neobhájili, na to měli v případě kanceláří ve Sněmovně i ve volebních obvodech lhůtu do čtvrtka. Byty v Nerudově a v Rumunské ulici musí vyklidit do úterka. V těch, které jejich nájemníci opustili dřív, již řádí malíři a údržbáři.

Poslanci musejí odevzdat i počítače a tiskárny, vstupní karty, diplomatické pasy a knihy vypůjčené z parlamentní knihovny. Funkcionáři, kteří měli od Sněmovny služební auto, je postupně již vracejí.

Některé vozy jsou ale odřené, a tak na jejich přípravu pro nové uživatele je třeba čas. Ve čtvrtek skočily i smlouvy poslaneckým asistentům, kteří již na rozdíl od svých šéfů nemají do sídla Sněmovny přístup.

V hlavní budově Sněmovny nyní finišují řemeslníci. Horečně se uklízí, protože v sobotu zde bude den otevřených dveří.

Velkou kancelář vyklidil dosavadní šéf klubu ČSSD Roman Sklenák pro předsedu klubu ANO Jaroslava Faltýnka. Poslancům ANO se příliš nechtělo jít „do vyhnanství“ v jiné budově, než je jednací sál, ale nebylo zbytí. Jinam by se všech 78 s administrativou nevešlo.

Sklenák objevil kostlivce

Sklenákových sedm poslaneckých let se vešlo do dvou krabic. „Možná do jedné, když to proberu. Žádné zbytečnosti jsem neskladoval. Dělám to tak celý život, abych byl připraven,“ bez nostalgie řekl Právu.

Nikdy jsem nepřestal učit, jen si opět rozšířím úvazek. Zdeněk Bezecný (TOP 09)

Překvapen byl, když se podíval do jedné ze skříněk, kterou za celou dobu neotevřel. Byla plná šanonů. „To jsou věci staré. Dokonce jsou tu nějaké finanční doklady z roku 1992,“ pobaveně se probíral zažloutlými cestovními zprávami.

„Pak již jen odevzdám auto a notebooky. Něco z nich mažu sám, o ostatní se postará Sněmovna, než je prodají,“ dodal Sklenák. Poslední, co sbalí, bude obraz, který na zeď pověsil ještě bývalý předseda klubu Stanislav Gross.

Kufry si sbalili po dvou volebních obdobích poslanci TOP 09 Daniel Korte a Zdeněk Bezecný. Zatímco první nekandidoval, druhý neuspěl. Historik Bezecný se vrací k profesi pedagoga Jihočeské univerzity. „Nikdy jsem nepřestal učit, jen si opět rozšířím úvazek,“ řekl Právu.

Překladatel a lingvista Korte si chce odpočinout. „Vnímám to s ulehčením, vrátím se ke svému oboru,“ svěřil se.

Podle zákona musí původní zaměstnavatelé umožnit poslanci po skončení mandátu návrat. Pokud nechtějí exposlance přijmout zpátky, musí dát k výpovědi souhlas předseda komory.

Chalupa nemá kam

Bývalá předsedkyně Miroslava Němcová (ODS) kývla před sedmi lety na výpověď, kterou dalo ministerstvo práce za Jaromíra Drábka (TOP 09) soc. dem. exposlanci Kostu Dimitrovovi.

V životě jsem zažil různé situace, ze kterých jsem se dostal, tak se dostanu i z této. Bohuslav Chalupa (ANO)

Rok předtím bránila tomu, aby musel z ministerstva zahraničí odejít Jan Schwippel, který byl jedním ze dvou poslanců ODS, kteří pomohli svrhnout Topolánkovu vládu.

Toto pravidlo nepomohlo Bohuslavu Chalupovi z ANO, který neobhájil svůj mandát. Jak prozradil Právu, věděl, že se nemá kam vrátit, protože jeho smlouvu na dobu určitou na radnici Brno-střed mu jeho nadřízení odmítli prodloužit chvíli poté, co se stal poslancem.

„V životě jsem zažil různé situace, ze kterých jsem se dostal, tak se dostanu i z této,“ tvrdí Chalupa, který patřil ve Sněmovně k nejpracovitějším. Proto je svým koncem, ze kterého viní své kolegy z hnutí, zklamán. Kanceláře již vyklidil. Opustil i ubytovnu v Rumunské ulici.

„Chtěl bych si nechat alespoň hard disk počítače. Mám tam mnoho dokumentů, které chci využít pro svou další práci v oboru obrany a bezpečnosti, kterému jsem se věnoval ve Sněmovně. Před časem jsem založil neziskovou organizaci Národní institut pro obranu a bezpečnost. Budu v něm pokračovat, pokud seženu sponzory,“ řekl Právu.

Lékaři budou zase léčit

K lékařině se chce vrátit bývalý poslanec VV Jiří Štětina, který se do Sněmovny dostal podruhé v minulých volbách s Úsvitem. „Chtěl bych ještě pracovat, maximálně dva dny v týdnu v královédvorské nemocnici. A když budou mít zájem jinde, tak se bránit nebudu,“ řekl Právu.

Své pocity po skončení svého mandátu nedokázal vyjádřit lékař Rom Kostřica z TOP 09. O budoucnost se obávat nemusí, protože je přednostou Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku v Nemocnici u sv. Anny v Brně a profesorem Masarykovy univerzity.

Se svým odchodem se pomalu vyrovnává i Marta Semelová (KSČM), která právě šla vracet dva notebooky. „Zatím nevím, co budu dělat. Než jsem šla do Sněmovny, učila jsem na základní škole. Ale teď se nemám kam vrátit, protože už je rozběhnutý školní rok a úvazky jsou hotové,“ svěřila se. Jak přiznala, když přišla do parlamentu, chyběla jí škola, teď jí asi bude chybět parlament.

O nějaký čas postaráno má lidovec Daniel Herman, který již bez poslaneckého mandátu dokončuje práci na ministerstvu kultury. „Do faktického ukončení činnosti vlády se budu snažit o zodpovědné plnění úkolů, které mi z toho vyplývají. Další budoucnost bude krystalizovat. Některé impulzy přicházejí, ale prozatím si je nechám pro sebe,“ sdělil Právu.