„Petr Fiala má 11 procent hlasů, ale Andrej Babiš má za sebou 30 procent hlasů. Nejsem blázen a umím počítat. V politice to není časté, ale měl by se v ní respektovat vítěz,” uvedl prezident. Zeman také předpokládá, že Babiš nakonec sestaví vládu s podporou SPD Tomia Okamury, nebo přímo s ním.

„Budu respektovat, co mně Andrej Babiš nabídne. A když mi řekne, že se dohodl s Tomiem Okamurou, že má většinu, tak to budu respektovat. Prezident tu není od toho, aby mustroval politické strany,” uvedl Zeman.

Podle něj je také možné, že dojde i na třetí pokus, kdy určuje premiéra, který má sestavit vládu, předseda Sněmovny. Když nevyjde ani tento pokus, prezident by měl rozpustit Sněmovnu a vyhlásit předčasné volby.

V takovém případě Zeman počítá, že Babiš drtivě předčasné volby vyhraje a voliči to spočítají stranám, které blokovaly sestavení vlády. „Ze Sněmovny by pak pravděpodobně vypadl STAN a topka, protože se do Sněmovny dostaly s odřenýma ušima a kdyby sabotovaly vznik funkční vlády a vytvořily předčasné volby, tak by jim to voliči spočítali,” dodal.

Soc. dem. a lidovci prohráli, protože příliš mlaskali

Prezident také komentoval výsledky voleb a řekl, že „systémové strany jako ČSSD nebo lidová strana utrpěly prokazatelnou porážku“. Podle něj důvodem bylo, že tyto strany nemají už žádné ideje a pouze udržovaly korupční systém. A připomněl starý bonmot. „Když žerou, ať žerou, tak ať nemlaskají. A tyto strany mlaskaly, příliš mlaskaly,” uvedl prezident.

Poražené strany měly podle prezidenta nabídnout občanům větší účast na věcích veřejných. Vzpomněl přímou volbu starostů nebo zákon o obecném referendu.

Zeman také chválil Babiše. Šéf ANO byl podle něj úspěšný podnikatel i politik a přirovnání k americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi či bývalému italskému premiérovi a mediálnímu magnátovi Silvio Berlusconimu by měla lichotit. „Jako ministr financí byl nejúspěšnější, protože dokázal přivést rozpočet k přebytku,“ uvedl.