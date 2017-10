„Samozřejmě budeme spolupracovat v těch věcech, kde máme programovou shodu. Jak intenzivní bude ta spolupráce, o tom se ještě budeme bavit. Není teď potřeba nějak horečně spěchat s integrací pravice,“ reagoval Fiala na výzvu Miroslava Kalouska k vytvoření bloku středopravých stran. [celá zpráva]

Starostové jako pojivo mezi TOP 09 a lidovci

Na společném postupu v opozici se naopak už domluvili STAN a lidovci, kteří společně původně chtěli jít do voleb v koalici.

„Je to konkretizovaná spolupráce. Bavíme se technicky, jak budou kluby spolupracovat, jak nám experti z KDU-ČSL budou sdělovat informace výborů, kde my nebudeme,“ představil Gazdík Novinkám spolupráci s lidovci ve Sněmovně.

Výzva Miroslava Kalouska ke vzájemné spolupráci podle Gazdíka roli nehrála. „Má to nulovou souvislost.“ Ale to, že by spolupráce s TOP 09 mohla být stejně blízká jako s lidovci Petr Gazdík nevyloučil.

„Snažíme se stmelit konflikt mezi KDU-ČSL a TOP 09, kdy Miroslav Kalousek byl dříve předsedou KDU-ČSL a řekněme, nerozešli se úplně v dobrém. Chceme být pojivo mezi těmito stranami,“ doplnil Gazdík s tím, že to bylo jednání přátel.

Bělobrádek zároveň nevyloučil, že by strany mohly usilovat o jeden společný post místopředsedy Sněmovny. V uplynulém volebním období působili ve vedení dolní komory právě Gazdík či Jan Bartošek z KDU. Zároveň dodal, že spolupráci by mohla pokračovat i pro volby do Senátu, které budou příští rok.

Předseda poslaneckého klubu lidovců Jan Bartošek Novinkám potvrdil, že dojednaná spolupráce se STAN počítá i s TOP 09.

„My jsme mluvili se starosty, že jednání bude na úrovni tři stran. Až se potkáme ve formátu třech, tak řekneme, zda si dokážeme představit spolupráci,” dodal Bartošek. Všechny tři strany by se podle něj měli ke společnému jednání sejít začátkem listopadu.