„Budoucí předseda by měl nasadit tisíc procent svého času a energie do toho, aby stranu postavil na nohy, a já si myslím, že když chci děti, tak by to bylo příliš velké sousto,“ řekla Adamová.

Budoucí předseda by se podle ní měl snažit sjednotit strany napravo od středu, k čemuž již vyzval i končící předseda Miroslav Kalousek. „Přeci jen nastoupit po zakladateli strany ve chvíli, kdy máme málo poslanců, tak to chce dobrý plán a řízení,“ doplnila.

Zároveň ale řekla, že TOP 09 nehledá nového Kalouska. „Byla by chyba po tom člověku chtít, aby byl druhý Kalousek. Myslím si, že by to naopak měla být osobnost, která bude představovat jiný styl řízení i možná jiný politický styl,“ dodala.

Rodačka z Litomyšle vystudovala na Karlově univerzitě obor ekonomie a management v průmyslu a čtyři roky pracovala v O2 jako personalistka. V roce 2009 vstoupila do TOP 09 a o rok později se hned stala radní v Praze 8, v roce 2013 už byla poslankyní a v roce 2015 se stala místopředsedkyní strany. Jejím tématem v politice je hlavně sociální politika.

Se svým manželem Tomášem Pekarem, IT specialistou původně se Slovenska, chce děti. „Logicky je rodina na pořadu dne. Samozřejmě že se to do rozhodování velmi promítá,“ řekla Právu ještě předtím, než dala definitivně přednost rodině.

Neměla by to jednoduché



Pokud by přitom nabídky kolegů vyslyšela a na listopadovém sněmu TOP 09 by se nechala zvolit do čela strany, stala by se jedinou ženou ve vedení parlamentní strany. A neměla by to lehké, protože by byla stále porovnávána s Kalouskem a také s prvním šéfem strany Karlem Schwarzenbergem. A zároveň by byla neustále pod Kalouskovým drobnohledem, protože ten v politice jako poslanec zůstává.

Adamová věří, že TOP 09 dokáže vycházet s bývalými předsedy. „Na rozdíl od jiných stran, jako je ODS, ČSSD nebo KDU-ČSL, jsme s Karlem Schwarzenbergem spolupracovali. Tak by to mělo být i nadále,“ myslí si.

Ráda běhá



Schwarzenberg a podle informací Práva i Kalousek, který nechce veřejně nikoho označit, ji ve vedení strany chtěli. „Já bych byl pro Markétu. Je inteligentní a působí dobře na lidi. Když jsme spolu dělali kampaň v Liberci, tak si během chvilky dokázala získat celý stůl hasičů, takových pořádných chlapů,“ řekl Právu Schwarzenberg.

Ze všech špiček TOP 09 Adamová jako jediná nechává veřejnost nakouknout i do svého soukromí. Zatímco sociální sítě Kalouska či Schwarzenberga jsou plné spíš politických vyjádření, na profilu Adamové se lidé mohou dozvědět třeba i to, že ráda běhá nebo že jí v domácnosti pomáhá manžel.

Často také na Facebooku natáčela videa, na kterých jim vysvětlovala, jak probíhá legislativní proces a proč TOP 09 hlasuje tak, jak hlasuje. Jasně tak vysílala vzkaz, že se snaží oslovit zejména mladé voliče, což je přesně to, o co se v letošních volbách snažily takřka všechny strany.

I když TOP 09 ztratila víc než polovinu voličů, neměla by se strana podle jejího mínění ani pod novým vedením výrazně měnit. „Důležité pro nás musí být to, že jsme striktně nepopulističtí. Jsme jediná proevropská pravicová strana a v tomto musíme být konzistentní. V tomto ohledu musíme naši politiku formulovat,“ řekla Adamová.

Feri by ji bral



Po volbě nového vedení by chtěla svolat schůzi všech členů, na které by se prodiskutovalo další směřování strany. „Je dobré se bavit i o takových věcech, jako jestli jsme se v některých našich návrzích neodkláněli od toho, co je naším základem,“ uvedla.

Podle Adamové ani po odchodu Kalouska jako hlavního oponenta šéfa ANO Andreje Babiše nezačne TOP 09 couvat z předvolebního slibu, že nebude spolupracovat s hnutím ANO.

„Na rozdíl od jiných stran nemáme křídlo, které by tvrdilo, že rozhodnutí nejít do vlády s jakoukoliv extremistickou nebo populistickou stranou je špatné,“ podotkla.

Do Sněmovny byla Adamová zvolena poprvé v roce 2013, když kandidovala jako šestka v Praze a získala více než tři a půl tisíce preferenčních hlasů. Letos byla její startovní pozice o poznání lepší – figurovala na kandidátce na druhém místě hned za Karlem Schwarzenbergem. Dostala přes 12 tisíc kroužků, přesto ji předběhl v preferenčních hlasech Schwarzenberg (přes 19 tisíc) i jednadvacetiletý poslanec Dominik Feri s 15 tisíci hlasy.

Stejně jako v kampani, v níž se často objevovala s Ferim, se i ve Sněmovně bila za zájmy spíš mladých lidí. Navrhla, aby výše dávky o mateřské dovolené nebyla zastropována a maminky s vyššími příjmy tak nepřišly v tomto období o svůj životní standard. Prosadit chtěla také rodičovskou pro prarodiče jako další možnost péče o dítě v rodině, díky které by se ženy mohly vrátit dřív ke své profesi.

Pomoci ženám chtěla také širší státní podporou pro tzv. dětské skupiny, které se měly stát alternativou k chybějícím mateřským školám. Navrhla i možnost odečíst si náklady na chůvu z daní.

Feri řekl, že by si Adamovou jako předsedkyni představit dovedl. „Je empatická, chápe rozdílné postoje různých krajských předsedů a členů. Skrze empatii by dokázala stranu stmelit,“ myslí si. Cení si i její odvedené práce v oblasti sociální politiky. „Markéta je neuvěřitelně pracovitá žena. Dokázala se rychle zorientovat na to, že do vedení TOP 09 vstoupila až v roce 2015. Dělá zajímavou agendu, která je pro pravicového politika náročná,“ míní.