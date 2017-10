Nikdo ze známých politiků nechce říkat své názory veřejně, aby tak alespoň zčásti vyhověli výzvě Chovance neprat špinavé prádlo na veřejnosti a využívat média k nátlaku pro vnitrostranickou soutěž.

Anonymitou je zahaleno autorství petice, která koluje na sociálních sítích pod názvem ČSSD musí být v opozici.

„Vzhledem k historickému propadu ČSSD ve volbách do Poslanecké sněmovny v říjnu 2017 žádáme my, níže podepsaní členové a členky, naplnění tohoto požadavku: ČSSD musí být v opozici,“ píše se v petici.

Podle autorů petice by soc. dem. vstupem do koalice s ANO ztratila poslední zbytky důvěryhodnosti. „ČSSD se musí stát hlavní silou opozice a nadcházející volební období využít k rekonstrukci strany a přípravě na vítězství v příštích volbách,“ končí petice, pod níž jsou podepsáni členové z Prahy a dalších velkých měst, ale i z menších místních organizací.

Další z vlivných straníků Právu řekl: „Vedení je v pasti. Pokud třeba něco dojednají, ústřední výkonný výbor, který je svolán na prosinec, jim to může shodit.“

Zaorálek po čtvrtečním jednání se zástupci hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury zopakoval, že sociální demokracie se chystá do opozice. Nepředpokládá, že by ČSSD tento postoj přehodnotila.

Chovanec se po nedělním jednání grémia nechal jen slyšet, že ČSSD se nebude za každou cenu prodírat do vlády. „Alfou a omegou je, aby ČR byla stabilní,“ prohlásil Chovanec.

Co udělat s dluhy a se Sobotkou?

O možné spolupráci s dosavadními koaličními partnery, tedy s ČSSD a lidovci, mluvil v sobotu místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek. Babiš to pak odbyl slovy, že jde o Faltýnkův osobní názor, a řekl, že by chtěl do vlády ODS, což ale strana Petra Fialy jasně odmítla.

„Je to totální demoralizace,“ zhodnotil situaci jeden z partajních funkcionářů s tím, že očekává hromadné odchody ze strany.

Podle některých členů soc. dem. přispívá k demoralizaci i finanční situace strany. „Musíme vracet sto miliónů na volby, půjčili jsme si na kontokorent a za volby jednorázově dostaneme necelých 37 miliónů. Lidový dům je v zástavě, takže se klidně může stát, že kvůli dluhu Altnerovi nám soud zakáže nakládat s majetkem,“ popsal situaci další politik.

Spolu s dalšími členy, s nimiž Právo hovořilo, se shodl, že poslední kapkou v totální volební porážce byla kauza lithium. Zatímco vedení ČSSD se snažilo vinu hodit na Babiše argumentem, že tím chce zastínit své problémy, voliči podle všeho příběhu neuvěřili.

V pátek se má sejít jak stranické grémium, tak poprvé i poslanecký klub. Obsahem by mělo mj. být i to, zda se pokusit navrhnout do nějaké funkce Bohuslava Sobotku, který prošel do Sněmovny na jižní Moravě.

Podle některých by mohl být nominován do čela mandátového a imunitního výboru. Jiní ale tvrdí, že vzhledem k tajné volbě by nejspíš neprošel. „Myslím, že tím by ho ještě potupili,“ řekl Právu Sobotkův kritik, který současně uznal jeho zásluhy. Dodal, že pro Sobotku bude strana hledat nějaké uplatnění mimo parlament, které si prý zaslouží.