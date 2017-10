Praha 1 rozjela program Antigraffiti, který se zabývá odstraňováním graffiti a tagů z budov či městského mobiliáře. Koncem prázdnin spustila pilotní projekt, který bojuje s graffiti formou jeho včasného překrývání.

Nátěry jsou drahé a musí se po určité době opakovat. Praha 1 proto zvolila metodu rychlého překrývání. Pro zkušební provoz nechala připravit speciální barvy a pracovníci s elektrickým vozítkem projíždějí ulicemi centra Prahy a hledají graffiti a tagy. Ty se potom překryjí.

Takhle vypadá většina zdí v historickém centru města.

FOTO: Archiv městské části Prahy 1

„Nechali jsme namíchat barvy, které mají obrovské krytí, ale nepřilnou k tomu podkladu tak, že by ho zničily, což je podstata, abychom naší prací neničili podklad víc než ti, co udělali graffiti,“ řekl Novinkám zástupce starosty Richard Bureš (ODS). Nevzniká nové plátno, ale sprejer vidí, že jeho výtvor vydržel pouze krátkou dobu. „Je to taková malá válka, sprejer vidí, že my se vrátíme. Je to jedna z částí v boji proti graffiti, a centrum si čistotu zaslouží,“ uvedl Bureš.

Pracovníci namíchají barvu nejpodobnější zničené zdi.

FOTO: Novinky

Válku se sprejery by městská část mohla vyhrát, je přesvědčen Bureš. Barvy sprejerů jsou podle jeho slov podstatně dražší než ty, jimiž se jejich díla překrývají. „Tito umělci mě napadají na Facebooku, že jim to ničím, že je to krásné, že by takhle měla vypadat každá ulice. Za mě a za občany by teda takhle vypadat ulice neměly,“ řekl Bureš.

Zástupce starosty by si přál, aby se z pilotního projektu stala každodenní služba. „Vejdeme se asi do částky 1,5 miliónu korun ročně, což je asi překvapení, protože tolik stojí oprava jedné zdi v rámci antigraffitového nátěru,“ uvedl Bureš.

Antigraffiti tým vyčistil loni zdi domu u ulici Bolzanova a U Bulhara. Jedním z míst, kam se vandalové rádi vracejí, je i několikrát čištěná zeď na Kampě u restaurace Hergetova cihelna nebo zeď u multifunkčního hřiště Masná.