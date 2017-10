Krátce před volbami jste říkal, že vaše strana byla ve vládě úspěšná, neměli jste žádné průšvihy. Nakonec jste ale prošli s odřenýma ušima. Čím to je?

Máme v podstatě nejmenší ztrátu ze stran, které prošly. Ztratili jsme něco přes čtyřicet tisíc voličů, takže se dá říct, že je to nejmenší ztráta, když ji porovnáte třeba se soc. dem., KSČM nebo TOP 09. Je to otázka k zamyšlení, na niž budeme hledat odpověď. Nicméně je vidět, že lidé často volí změnu a neocení, co jsme pro ně udělali, a chtějí něco nového.

Nemáte dojem, že jste sami pomohli Babišovi účastí v antibabišovské frontě k jeho vítězství, kdy si bude moci diktovat?

To musím odmítnout. Žádného Antibabiše jsme nehráli. Myslím, že jsme se chovali velmi racionálně, zdrženlivě, takže Antibabiš nebyl náš program. To nic nemění na tom, že bez ohledu na fakt, zda by to byl Babiš, Faltýnek nebo Fiala, Sobotka či Kalousek, se domníváme, že člověk, který byl obviněn, ve vládě být nemá. Každý by měl vyvodit politickou odpovědnost, to patří k politické kultuře. Samozřejmě že si může diktovat podmínky, ale to ještě neznamená, že je ostatní budou reflektovat.

Platí stále, že s lidmi, kteří jsou stíháni, byť nyní je jejich stíhání přerušeno, do vlády nepůjdete?

Očekávám, že policie bude znovu žádat o vydání a oni sami to znovu podpoří. Očekávám od nich, že v tomto budou konzistentní, takže imunita pro ně znovu přestane platit a ocitnou se znovu v situaci obviněných. V takovém případě v takové vládě nebudeme.

Ptám se na to znovu proto, že jsem zaznamenala slova vašeho místopředsedy Jurečky, který se nechal slyšet, že budete chtít vysvětlení kolem Čapího hnízda a dluhopisů, což se mi zdálo jako posun v názorech.

V mém případě určitě ne, a jak jsme o tom mluvili v širším vedení, je pro nás opravdu nepřijatelné sedět ve vládě s takovými lidmi. Alespoň to byl silný názor, snad s výjimkou Jiřího Čunka, který argumentoval tím, že proti němu také byla vedena kampaň ze strany orgánů činných v trestním řízení. Já budu prosazovat, abychom na svém stanovisku setrvali.

Máte zájem o funkce ve Sněmovně?

Samozřejmě bychom rádi získali některá místa ve vedení výborů, ale vidíme realitu. Stran je ve Sněmovně mnoho a vyjednávání může souviset s ustavováním vlády, ve které s největší pravděpodobností nebudeme. Zopakuji naše podmínky, že nebudeme ve vládě, kde budou obvinění členové, ve vládě, která bude závislá na hlasech extremistů a radikálních stran nebo by tam nebyla programová shoda.

Myslím, že pokud KDU-ČSL, TOP 09 a Starostové skončí v opozici, mohl by to být prostor pro nějakou hlubší spolupráci.

Byli byste ochotni podpořit menšinovou Babišovu vládu, kdyby vám třeba slíbili podporu některých vašich programových priorit? Myslím, že jste se bez ohledu na osobní vztahy potkali třeba ve zvyšování peněz učitelů a dalších pracovníků a dalších skupin nebo v podpoře školství.

Už před čtyřmi lety jsem navrhoval, že nebudeme ve vládě a umožníme vznik menšinové vlády soc. dem. a ANO, samozřejmě za nějaké programové ústupky. Pan Babiš byl pro, pan Sobotka proti, takže nakonec jsme do vlády šli. Samozřejmě že všechno je k jednání.

Miroslav Kalousek v sobotu v reakci na výsledky mluvil o tom, že by byla dobrá integrace menších středových a pravicových stran. Byl byste pro?

Jsem toho dlouhodobým příznivcem. Musí to ale být i otázka personální, nejen chladný kalkul. Myslím, že pokud KDU-ČSL, TOP 09 a Starostové skončí v opozici, jak to zatím vypadá, mohl by to být prostor pro nějakou hlubší spolupráci, která může vyvrcholit nějakou předvolební dohodou. Nemyslím ale, že by mělo jít o integraci. Na druhou stranu je potřeba vidět, a v tom souhlasím s Martinem Půtou, že výsledky voleb ukázaly, že pokud bychom setrvali v koalici se Starosty, je velká pravděpodobnost, že bychom skončili někde pod deseti procenty.

O rezignaci jsem nikdy nehovořil. Ta by přicházela v úvahu pouze v případě, že bychom byli pod pěti procenty.

Takže nelitujete rozchodu se Starosty?

Volby na to daly jasnou odpověď.

Nemáte strach, že vám teď půjde po krku Jiří Čunek?

Nechci spekulovat, uvidíme. Žádnou takovou zprávu nemám. Pokud jde o mou odpovědnost za výsledek, je nezpochybnitelná, jsem připraven dát svou funkci k dispozici. Ať se celostátní výbor vyjádří, jestli mám nadále důvěru, či nikoli.

Nemluvíte tedy o své rezignaci?

O rezignaci jsem nikdy nehovořil. Ta by přicházela v úvahu pouze v případě, že bychom byli pod pěti procenty.

Ocituji vaše slova ze zářijového rozhovoru pro týdeník Euro: „Pokud by konečný výsledek klesl pod úroveň roku 2013, ihned rezignuji. To je snad samozřejmé ve slušné společnosti. To je, jako byste se ze­ptal, zda je slušné utírat si nos do rukávu.“

Ten rozhovor jsem neautorizoval, hovořil jsem o dání funkce k dispozici. To, že to takto přetočili, je věc jiná.