Ženíšek se domnívá, že restart strany s novým vedením by mohl TOP 09 pomoci opět získat důvěru lidí. „Podobných příběhů restartů politických stran je mnoho. Je ale důležité, aby nové vedení TOP 09 zahrnovalo co nejširší konsensus, který je možné ve straně najít,” řekl Ženíšek. Přimlouval by se za to, aby si noví poslanci za TOP 09 zvolili za předsedu svého poslaneckého klubu Kalouska, který je schopný politik a rétor.

Ženíšek by osobně rád viděl v čele strany Jiřího Pospíšila, který podal přihlášku do TOP 09.

Včera jsem podepsal přihlášku do TOP 09. Chci této straně pomoci, aby se vrátila tam, kam jako proevropská pravicová strana patří. — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) 22. října 2017

Pospíšil byl ministrem a místopředsedou ODS, se stranou se ale v lednu 2014 rozešel. Do europarlamentu kandidoval jako nestraník na kandidátce TOP 09 a STAN.

„Předseda strany má být zkušený politik, a to Jiří Pospíšil je,” řekl Ženíšek, který se zatím nerozhodl, zda se bude ucházet o nějaký post ve vedení strany.

Kalousek se chce ke své budoucnosti v čele TOP 09 chce vyjádřit v úterý.

Bělobrádek nabídne svou funkci



Ke změnám by teoreticky mohlo dojít také u lidovců. Předseda strany Pavel Bělobrádek splní slib, na páteční celostátní konferenci lidovců nabídne k dispozici funkci, řekl v pondělí šéf poslaneckého klubu Jiří Mihola s tím, že to nicméně neznamená, že by Bělobrádek odstupoval.

Volební výsledek by chtěl řešit i Juránek. Podle jeho názoru by se na jaře mohl uskutečnit mimořádný sjezd