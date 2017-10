Negativní a nejistý pocit z výsledku voleb mezi lidmi převažuje. Dohromady 55 % respondentů je nespokojeno či si není jisto, nelibě výsledky nesou zejména vysokoškoláci (59 % nespokojených) a lidé z velkých měst (55 %).

Je nicméně nutné zdůraznit, že spokojenost s výsledky voleb logicky souvisí s tím, jakou stranu lidé volili. Voliči ANO jsou spokojení v 93 % případů, mezi spokojenější také patří voliči SPD a Pirátů, ale i STAN, kteří nejspíše potěšili samotným pokořením pětiprocentní hranice. Naopak nespokojenost je vidět u voličů klasických větších stran – ODS, KSČM, KDU-ČSL, ČSSD a TOP 09.

Většina respondentů věří, že v důsledku voleb se zlepší ekonomická situace v ČR (56 %). U mezinárodního postavení Česka jsou již volby vnímány rozporuplně (43 %) a v otázce zlepšení politické situace v ČR si polovina myslí, že se bude spíše zhoršovat.

Zajímavé je také to, že ve zlepšení všech tří oblastí věří obecně spíše starší respondenti, lidé z menších měst a logicky také voliči vítězného ANO. Naopak voliči klasických velkých stran vyjadřují častěji obavu o zhoršení politické situace v Česku, voliči Pirátů a SPD si slibují častěji zlepšení ekonomické situace ČR.

Jiný premiér než Babiš

Na post premiéra by podle většiny dotázaných (54 %) mělo hnutí ANO nabídnout jinou osobu než Andreje Babiše. Překvapivé je i to, že tento názor zastávají také někteří voliči ANO (16 %) a také zhruba polovina voličů KSČM a SPD.

Největší problém je podle respondentů to, pokud by vládu sestavovala trestně stíhaná osoba. Uvedlo to 57 % lidí. Z pohledu volené strany se jedná o největší problém pro voliče ODS, TOP 09, KDU-ČSL a ČSSD. Naopak menší problém je to pro voliče ANO, SPD či komunistů.

Co se týče případné koalice, největší problém by měli s případnou spoluprací s ANO voliči TOP09, ODS, STAN, Pirátů a KDU-ČSL, o něco méně pak voliči ČSSD a naopak by to spíše uvítali voliči KSČM a SPD.

Výzkum byl proveden v sobotu a neděli na vzorku 1258 respondentů.