„Chci jednat se všemi, bavíme se o Sněmovně, jak by měla fungovat Sněmovna,“ řekl Babiš v neděli odpoledne při příchodu do Sněmovny, kde má jednání s předsedou hnutí STAN Petrem Gazdíkem.

Na dotaz Novinek, zda by hnutí ANO chtělo mít funkci předsedy Sněmovny, odpověděl, že ano. „Samozřejmě bychom chtěli, ale nemáme tolik hlasů, abychom o tom rozhodli. Jsme ochotni ustoupit - ostatní nám musí říct, jak by si to představovali,“ konstatoval.

Předseda ANO Andrej Babiš

FOTO: Renata Bohuslavová, Novinky

Pozice šéfa dolní komory může být v některých chvílích klíčová. Pokud například Sněmovna vyjádří dvakrát nedůvěru nové vládě, při třetím pokusu navrhuje premiéra právě předseda Sněmovny. První dva návrhy náleží prezidentovi.

Babiš také znovu zopakoval, že hnutí ANO jsou nejblíž Piráti, STAN a ODS. Po několikáté také vyvrátil, že uvažuje vytvořit koalici s SPD Tomia Okamury.