Byla jste lídryní v libereckém kraji. Neuspěla jste a do Sněmovny se nedostala. Jaké jsou vaše dojmy?

Liberecký kraj byl od počátku rizikový, protože jsme věděli, že v malých krajích musíme překonat mnohem více než pět procent. Ale je to samozřejmě špatné, nicméně ten Liberec kopíruje celostátní výsledky tak, jak byly vždycky.

Hodně se říká, že byl vidět především volební lídr Lubomír Zaorálek a vy ostatní jste se tak neangažovali. Přijde vám to tak?

Nepřijde. Angažovali jsme se v těch krajích, kde jsme kandidovali a myslím si, že ty výsledky odráží nějakou náladu ve společnosti. Nedovedu si představit, jak bychom měli být vidět více.

Jsme v Lidovém domě a zůstala jste tady z předsednictva v podstatě pouze vy a Lubomír Zaorálek. Ostatní odešli a nevěnují se novinářům. Není to také vypovídající o celé té situaci?

Ale my jsme měli tiskovou konferenci a tam jsme řekli všechno, co jsme říci měli, takže já se ostatním nijak nedivím, jsou třeba zpátky ve svých krajích.

Vaše hlavní témata byla sociální politika, konec levné práce a podobné věci. V anketě před volebními urnami lidé říkali, že právě chtějí, aby tady byl sociální stát, který myslí na důchodce. Proč si myslíte, že nedali hlas sociální demokracii?

Tady se asi ukazuje, že nestačí ty věci udělat, že spíš vyhraje ten, který o těch věcech hlasitě mluví. A my jsme s kolegou Babišem strávili mnoho času hádkami, kdy já jsem třeba trvala na navyšování důchodů. Nakonec lidé uvěřili, že je to on, kdo důchody navyšuje.

Utekli podle vás voliči od ČSSD právě k hnutí ANO?

Ano, určitě. Občas to bylo vidět i na těch ulicích. Prostě lidé uvěřili jemu, že on to všechno zařídil.

Jak si myslíte, že je to možné, když se hnutí ANO deklaruje jako pravicová strana.

To se deklaruje, ale spíše dovnitř, když se bavíme bez médií. Ale to, co pan Babiš prezentoval navenek, na tom nim moc pravicového není.

Co vy nyní budete dělat? Do Poslanecké sněmovny jste se nedostala. Jaké budou vaše další cesty?

To se ještě uvidí, Já se o sebe moc nebojím. Já jsem se doteď, než jsem byla ministryně, živila úplně mimo politiku, tak to tak bude pokračovat.

Je to historický neúspěch sociální demokracie. Nikdy takhle špatný výsledek neměla, jak to voličům vůbec vysvětlit. Jak stranu dostat do té fáze, aby někdy v budoucnu byla alternativou pro voliče?

My jsme udělali pro lidi za dobu této vlády strašnou spoustu věcí. My jsme navyšovali důchody, zvyšovali jsme každoročně minimální mzdu, zvyšovali jsme platy ve veřejné sféře. Ale já myslím, že si teď lidé neuvědomují, co se může stát, když to bude jinak a když tady nebude sociální demokracie, ale jestli to chtějí poznat, je to opravdu jedině jejich volba.