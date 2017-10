Lídři STAN už avizovali že půjdou do opozice. „Nedemokratická hnutí, jimiž pro nás jsou ANO, SPD a KSČM, pro nás nejsou partnery,“ uvedl po sečtení hlasů volební lídr Jan Farský.

„Neměníme postoje, před volbami jsme říkali, že pro nás není přijatelná žádná koalice s ANO, to dodržíme,“ dodal předseda hnutí Petr Gazdík.

Farský připustil, že před volbami chtěl dosáhnout sedmiprocentního výsledku, ale i s nynějším stavem a vstupem do Sněmovny je spokojen. Podle něj se projevilo, že hodně lidí zvažovalo, zda dá svůj hlas hnutí STAN kvůli obavě z propadnutí hlasu, pokud by nepřekročili pětiprocentní hranici. To se nakonec o pár desetinek podařilo.

Rakušan rezignuje na kraji

Hnutí starostů získalo velké procento hlasů díky starostovi Kolína Vítu Rakušanovi. „V Kolíně jsme prohráli s hnutím ANO o pouhé čtyři hlasy,“ zmínil Rakušan. Potvrdil, že bude rezignovat na svůj post náměstka hejtmanky Středočeského kraje. Tam nyní panuje krize koalice ANO, STAN, ODS a Nezávislých Středočechů.

„Za sebe mohu říct, že tam končím. V Kolíně určitě do komunálních voleb zůstanu,“ řekl Právu Rakušan. „Zda budeme jako STAN pokračovat v krajské koalici, to se uvidí na úterním jednání zastupitelstva, jestli se nás pokusí odvolat,“ dodal Rakušan, který si ale náladu z postupu hnutí STAN nenechal děním na hejtmanství kazit.