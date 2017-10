Ačkoliv ještě před jednáním grémia hovořili členové předsednictva o tom, že směřují do opozice, na tiskové konferenci uvedli, že se vyjednávání o budoucí vládě nebrání. ČSSD má ale podle Chovance dvě podmínky: plnění programových priorit a nespolupráci s obviněnými politiky.

„Druhá podmínka pro toto vyjednávání platila před volbami a platí i dnes, že si neumíme představit, že bychom v případě vládního angažmá spolupracovali s politiky, kteří jsou obviněni,“ sdělil Chovanec.

Nabídku usednout k jednacímu stolu ze strany hnutí ANO sociální demokracie přijme. Nechce se dostat do vlády ANO za každou cenu.

„Vítězem voleb je hnutí ANO a nám nezbývá než pogratulovat. Pro nás je jednoznačné, že tu musí být sociální stát. Je otázka, s čím kolegové na jednání přijdou,“ dodal.

Zaorálek: Nikdo nás zatím neoslovil



Podle Zaorálka zatím žádnou nabídku k jednání ČSSD od politických soupeřů neobdržela. Jako možného partnera odmítl SPD Tomio Okamury. „Já to říkal už před volbami, že si neumím spolupráci s panem Okamurou představit," řekl.

Kvůli nabídce ministerských křesel prý ČSSD ze svého programu neustoupí. „My nemůžeme ustoupit z toho, co jsme říkali. To, co jsme říkali před volbami, musí platit i teď. Nemůžeme si říci, že je mimořádná situace a všechno necháme plavat. Máme omezený počet hlasů a musíme s tím naložit nejlépe, jak jsme schopni. V situaci, ve které jsme, se nesluší, abychom slevovali. Z principu. Pořád nám dalo hlasy asi osm procent voličů," uvedl Zaorálek.

ČSSD nyní podle Zaorálka musí zjistit, co stojí za jejím mizerným volebním výsledkem. „Musíme zjistit, v čem je problém. Jak to, že jsme ztratili tento kontakt? Jak to, že nám lidé přestali věřit, nebo jak to, že jsme pro ně ztratili věrohodnost. Musíme hledat cestu, jak to změnit. A musíme najít ty nejlepší mezi námi, aby to změnili," řekl novinářům.

Mimořádný sjezd ČSSD bude v dubnu

„Dnes soc. dem. utrpěla volební políček. Jsme přesvědčeni, že je potřeba vzít tento výsledek v potaz a zamyslet se co dál,“ řekl na tiskové konferenci Chovanec.

Sociální demokraté po neúspěchu ve volbách svolají na duben 2018 mimořádný sjezd „Chybu hledáme u sebe. Jsme připraveni obhájit svoje pozice a bavit se o problémech s dalšími členy,“ řekl Chovanec.

Premiér Bohuslav Sobotka, který rezignoval na funkci předsedy ČSSD v červnu, se nyní obává o to, jakým způsobem bude země směřovat. „My máme obavu z toho, jak je složená Poslanecká sněmovna a jsme rádi, že se nám podařila prosadit opatření. Budeme hájit tyto zákony a tato pravidla, aby tady zůstala i v nové Poslanecké sněmovně. Mám obavy, co bude se sociálním státem v České republice,“ řekl.