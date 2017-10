Po sečtení 92 procent okrsků mělo ANO přes 30 procent hlasů a předpokládaný zisk 81 mandátů. Aby šéf ANO Andrej Babiš získal pro svou vládu většinovou podporu ve dvousetčlenné Sněmovně, potřeboval by tedy nejméně dalších 20 hlasů.

Ty by teoreticky mohl dát dohromady hned s několika subjekty. SPD Tomia Okamury by podle průběžných výsledků získala 25 mandátů, ODS 24 mandátů a Piráti 22 mandátů.

Některé strany dávaly dopředu najevo, že s hnutím ANO do vlády nepůjdou. ČSSD, která o možné spolupráci mluvila a je přijatelná i pro ANO, by musela ještě výrazně posílit, zatím jí výsledky přisuzovaly 15 mandátů, o dva víc mají komunisté.

Pokud by chtěl lídr ANO měnit Ústavu, stačili by mu ve Sněmovně dva partneři, 120 hlasů by mohl dát podle dosavadních výsledků dohromady třeba s podporou SPD a KSČM.

Odhad rozdělení mandátů při sečtení 92 procent okrsků

FOTO: David Ryneš, Novinky