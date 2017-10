Po sečtení více než 99 procent okrsků mělo ANO necelých 30 procent hlasů a předpokládaný zisk 78 mandátů. Aby šéf ANO získal pro svou vládu většinovou podporu ve dvousetčlenné Sněmovně, potřeboval by tedy nejméně dalších 23 hlasů.

Ty by mu podle průběžných výsledků mohla nyní dodat jen ODS, která by získala 25 mandátů.

Dlouho to vypadalo, že by mohla pomoci i SPD Tomia Okamury nebo Piráti, jejich podpora by však ANO podle posledních čísel nestačila. Oběma subjektům přisuzují nyní výsledky 22 mandátů.

Odhad rozdělení mandátů při sečtení 99,5% okrsků

FOTO: David Ryneš, Novinky

Pokud by se Babiš nedohodl s ODS, musel by hledat vícečlenné koalice. ČSSD by získala 15 mandátů, KSČM také 15, KDU-ČSL 10 a TOP 09 sedm mandátů a STAN šest křesel.

Jedna z potenciálních variant je tak i koalice na stávajícím půdorysu, tedy ANO, ČSSD a KDU-ČSL.

Komplikací pro vyjednávání však zřejmě bude trestní stíhání, jemuž čelí Andrej Babiš a místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek v souvislosti s Čapím hnízdem. Jsou podezřelí, že se podíleli na dotačním podvodu.

Řada politiků se nechala v kampani i v průběhu sčítání hlasů slyšet, že být ve vládě s trestně stíhaným politikem je pro ně nepřijatelné.