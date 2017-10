„Věřím, že se do sněmovny dostaneme,“ komentoval první součty Gazdík. „Jsme realističtí, úplně neočekáváme, že tyto volby vyhrajeme, ale ty příští bychom mohli. Pro nás bude teď úspěch šest až sedm procent,“ řekl.

Při pohledu na předběžné výsledky byl trochu zděšený. „Že bude vyhrávat ANO, to se čekalo, ale z té trojice ANO, KSČM a SPD mi běhá mráz po zádech,“ komentoval Gazdík předběžné výsledky, kdy bylo sečteno zhruba procento hlasů a na prvních třech místech se ocitly zmíněné strany.

Gazdík zopakoval, že po volbách by v žádném případě nešli do koalice s ANO, ať už s Babišem nebo bez něj, ani s dalšími extremistickými stranami, kam zahrnul SPD Tomia Okamury a KSČM.

Gazdík litoval, že se rozpadl dvojblok s KDU-ČSL, a pak už zbylo jen málo času na samostatnou kampaň.

Průběžné výsledky se nelíbí ani dalšímu členu vedení STAN Janu Farskému. „Předběžný výsledek je trochu děsivý. Bude záležet, zda vyhrají demokratické strany. Každé volby jsou v něčem zlomové. V těchto volbách je to poprvé, kdy může zvítězit hnutí jednoho muže se stranou jedné ideologie a spojit se s demagogem, obchodníkem se strachem a vytvořit většinu ve sněmovně,“ řekl Farský.

„Je to výsledek 25 let vývoje demokracie a bohužel jsme ve fázi, která zrovna příjemná není, ale věřím, že při konečném součtu to tak hrozné nebude,“ dodal Farský.