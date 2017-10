Podle průběžných propočtů mandátů by ANO mohlo získat 81 křesel, SPD 25, ODS 24 a piráti 22. Komunisty by zastupovalo 17 a sociální demokraty 15 poslanců. Lidovci by měli v nové Sněmovně 10 a STAN šest poslanců.

ANO by tak s SPD mělo 106 mandátů, s ODS 105, s Piráty 103. Představitelé Pirátů a ODS spolupráci s ANO vylučují.

Průběžný výsledek voleb do poslanecké sněmovny

FOTO: David Ryneš, Novinky

S SPD a komunisty by ANO mohlo získat ústavní většinu ve Sněmovně. Dohromady by tyto tři strany měly podle průběžných propočtů 123 mandátů.