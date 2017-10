Za úspěch by šéf TOP 09 považoval, pokud se podaří sestavit „prozápadní, demokratickou vládu, bez populistů a extrémistů“. Rýpnul si do šéfa ANO Andreje Babiše i do politické konkurence.

„Vrtá mi hlavou otázka, proč - když se nám všichni tři roky smáli, že jsme Antibabiš a nechali nás v tom samotné - se teď předhání, kdo je Antibabiš víc,“ uvedl Kalousek.

Předpokládaná vyšší voličská účast je podle něj zapříčiněna tím, že lidé pochopili, že jsou to důležité volby. „Chci věřit, že je to kvůli tomu, že řadě lidí na poslední chvíli došlo, že jsou ohroženy pozitivní změny, které jsme obdrželi s pádem komunismu. Ale také se můžu za chvíli dozvědět, že bolševik vyrazil na svou poslední zteč,“ uvedl Kalousek.