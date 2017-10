19:20 - Lídr ČSSD Lubomír Zaorálek odvolil v Ostravě-Porubě. Podle něj ČSSD představuje v dnešním světě jistotu.

Lubomír Zaorálek volil v Ostravě

18:49 - Předseda volební komise v místnosti 1006 v Základní škole Bratranců Veverkových v Pardubicích poslal převléknout člena komise, který přišel v tričku s protiislámskou symbolikou. Na oděvu měl obrázek přeškrtnuté mešity v bílém kruhu s červeným okrajem. Takové jednání je v době voleb nepřípustné, řekl Cyril Štangl z organizačního a právního odboru krajského úřadu. Na případ upozornil pardubický Deník.

18:14 - Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek odvolil ve volebním okrsku číslo 1 v Bechyni. Novinářům řekl, že tyto volby jsou o moderním, férovém a právním státu.

„Nyní rozhodujeme o tom, zda i po volbách zůstaneme svobodnými občany, nebo se z nás pomalu začnou stávat zastrašení zaměstnanci jakého si holdingu, kteří si nebudou jisti vůbec ničím, protože ta moc si s nimi bude dělat, co bude chtít,“ uvedl Kalousek.

Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek volil v Bechyni

FOTO: Pavel Orholz, Právo

18:10 - Prezident Miloš Zeman nepovažuje nynější volby za zlomové pro Českou republiky. Ty byly v roce 1990. „Všechny ostatní byly normální svobodné volby a to, že každý prohlašoval, že jsou to zlomové volby, to byla jen reklamní kampaň,“ řekl Zeman.

K účasti ve volbách, kdy první dvě hodiny naznačují, že by mohla být vysoká, je prezident opatrný. „Vyčkejme. Je pátek odpoledne, v sobotu může být účast nižší a rozhodující je součet obou dnů,“ řekl.

Miloš Zeman u voleb

Na otázku, jak bude postupovat po volbách Zeman odpověděl: Představte si, že máte olympiádu a na bedně je nositel zlaté, pod ním stříbrné a bronzové medaile. V politice ale bohužel občas platí, že ti, co mají stříbrnou a bronzovou medaili, se sápou na ty, co mají zlatou. A to já nepokládám za sportovní,“ řekl. Po premiérovi nebude v případě pověření sestavením vlády žádat záruku. Na otázku, koho volil, odpověděl: „Volil jsem Čecha.“

17:48 - Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek odvolil v Náchodě. Vyloučil spolupráci s extremisty nebo stranou, ve které by byl trestně stíhaný člověk.

Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek u voleb

17:43 - Předseda a lídr ODS Petr Fiala, který volil v Brně, řekl, že by chtěl dvouciferný výsledek své strany. „Bude záležet, jak dopadnou ti ostatní, ale chtěl bych viditelně lepší výsledek než minule a budu spokojen, když bude dvouciferný,“ řekl. Při posledních volbách do Poslanecké sněmovny volilo Občanskou demokratickou stranu 7,72 procenta voličů.

Petr Fiala u voleb

17:33 - Zahrnaniční tiskové agentury považují za favorita voleb Andreje Babiše. Předsedu hnutí ANO označují za populistu a euroskeptika a přirovnávají jej k bývalému italskému premiérovi Silviovi Berlusconimu či americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Podle některých agentur ale nemá Babiš premiérské křeslo vůbec jisté.

17:06 - Předseda KSČM Vojtěch Filip čeká, že komunisté obhájí pozice. Podle něj je důležité, aby Česko nesklouzlo k tomu, co se děje v Polsku.

Předseda KSČM Vojtěch Filip volil v Českých Budějovicích.

FOTO: Petr Skřivánek, ČTK

16:50 - Za první dvě hodiny sněmovních voleb si poslance přišla vybrat desetina až pětina voličů. Zájem o hlasování nebyl ve všech krajích stejný.

16:27 - Na pražských Vinohradech volil předseda Pirátů Ivan Bartoš. Na kandidátce prý zakroužkoval především ženy. Mezi nimi zřejmě i svou manželku Lydii, která kandiduje na desátém místě. „Já věřím pražské krajské skupině. Upustil jsem pár preferenčních hlasů převážně pro ženy, protože si myslím, že to není ve straně, kde je nutná i dobrovolnická práce, lehké pro ženy, které hrají často v rodině i roli matky,“ přiznal Bartoš.

„Tyhle volby jsou pro Piráty rozhodně zlomové. My jsme před osmi lety zakládali jako skupina nadšenců pirátskou stranu a podle mě jedinou stranu v České republice, která vznikla odspoda z iniciativy lidí. Nyní máme lidi v Senátu, v krajích, máme lidi v obecních zastupitelstvech, v opozici v Praze a teď to vypadá, že Piráti vstoupí i do Sněmovny,“ řekl Bartoš.

Ivan Bartoš u voleb

Volební účast očekává vyšší, než jaká byla v roce 2013. „Nechci odhadovat, jestli by to mohlo být k 70 procentům. Myslím, že hodně lidí bude volit proti něčemu a že aktivizace lidí bude velká,“ dodal.

16:15 - Na českém velvyslanectví v izraelském Tel Avivu je prakticky odvoleno. Většina Čechů, kteří tam pobývají, využila nejdřívějšího možného termínu v pátek odpoledne vzhledem k blížícímu se šabatu. Ten začíná již v pátek v podvečer a v Izraeli během něj nefunguje hromadná doprava. Volební komise očekává přes stovku voličů.

Fronta před volební místností na české ambasádě v izraelském Tel Avivu

FOTO: Luděk Fiala, Novinky

16:03 - Prezident Miloš Zeman se po 28. říjnu sejde s vedením všech stran, které se dostanou do Sněmovny. Zeptá se na jejich názor na politickou strukturu po volbách. Zasedání Sněmovny svolá s užitím maximální 30denní lhůty, jež mu ústava umožňuje. Chce tak získat co nejvíc času na politickou diskusi.

Prezident Miloš Zeman

FOTO: Miroslav Chaloupka, ČTK

15:51 - Pokud získá jihomoravský hejtman Bohumil Šimek (ANO) poslanecký mandát, vzdá se ho, zůstane hejtmanem. Oznámil to poté, co odvolil.

15:47 - Svůj hlas ve sněmovních volbách odevzdala i stošestiletá Magdaléna Kytnerová z Kroměříže, která patří k nejstarším obyvatelům republiky. Voleb se účastní pravidelně, bedlivě sleduje dění v zemi, uvedla. Seniorka ráda čte, dívá se na televizi a poslouchá rozhlas. „Sleduji zprávy i předvolební debaty," řekla.

15:39 - Předseda STAN Petr Gazdík odvolil v Suché Lozi na Uherskohradišťsku. Věří, že Starostové získají šest až sedm procent hlasů, těší ho podpora známých osobností.

15:37 - V Novém Boru na Českolipsku v pečovatelském domě vhodila do přenosné urny svůj hlas stotříletá Anna Hejná. Volebním komisařům vyšla v ústrety. Nejdůležitější při volbách je podle ní vybrat lidi, kteří pomáhají ostatním.

Voleb do Poslanecké sněmovny se na Českolipsku účastnila také 103letá Anna Hejná.

FOTO: Libor Zavoral, ČTK

15:32 - Čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg novinářům řekl, že doufá, že lidé budou volit rozumem, a ne na základě emocí a naštvanosti. Letošní volby považuje za nejdůležitější v novodobé historii.

„Jsem dědek starej a už jsem viděl různé režimy a jsem pro klasickou demokracii, jak ji u nás zavedl Tomáš Garrigue Masaryk a obnovil Václav Havel, nechci tady experimenty, aby to tu vedla politická divize Agrofertu, to by bylo neštěstí,“ řekl Schwarzenberg.

Nejvyšší volební účast při volbách do Poslanecké sněmovny byla v roce 1996.#volby2017 pic.twitter.com/N8BesECwmb — ČSÚ (@statistickyurad) 18. října 2017

Stejně nešťastné by podle něj bylo, kdyby Česko odešlo z Unie. „Obávám se přibývajících hlasů, které volají po větší distanci, či dokonce po odchodu z Unie. I postoj pana premiéra, že máme být v Unii pouze pozorovatelé, je s prominutím na prd,“ uvedl Schwarzenberg. Dodal, že pro Česko je důležité, aby co nejdříve přijalo euro. „Abychom konečně byli aktivními členy, a ne remcaly, kteří pouze natahují ruku pro dotace. To nám pokazilo charakter,“ podotkl.

15:23 - Bývalý prezident Václav Klaus se obává nízké volební účasti, ale doufá, že lidé volby nepodcení.

„Mám strach, že volební kampaň byla tak mdlá a nevýrazná, že nevím, jestli jsou voliči dostatečně motivováni,” řekl Klaus. „Myslím, že je o čem rozhodovat, a doufám, že lidé tyto volby nepodcení,” řekl bývalý prezident České republiky.

Předseda hnutí Starostové a nezávislí Petr Gazdík

FOTO: Dalibor Glück, ČTK

15:17 - U volební místnosti na české ambasádě v Bratislavě se krátce po zahájení voleb shromáždily desítky lidí. Museli vystát frontu, než na ně přišla řada.

15:10 - Šéf Zelených Matěj Stropnický očekává, že se jeho strana dostane do Sněmovny. Odhaduji spíše vyšší účast u voleb, řekl novinářům po odevzdání hlasu.

Bývalý předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg hlasoval v Sýkořici.

FOTO: Petr Horník, Právo

15:07 - Okamura si v sobotu doma „udělá kafíčko, pustí si televizi a nějakou dobrou hudbu”. Následně bude sledovat sčítání hlasů ve štábu SPD.

Dvouciferný výsledek podle Okamury „dává stranám ve Sněmovně volební potenciál”.

15:00 - Okamura by za úspěch považoval dvouciferný výsledek. Vyšší volební účast by prý jeho partaji pomohla.

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura

FOTO: Kateřina Šulová, ČTK

14:56 - Předseda SPD Tomio Okamura hlasoval v pražské Hostivaři.

14:46 - Mezi prvními, kteří přišli volit do volební místnosti okrsku číslo čtyři v ulici 8. května v Olomouci, byl i student Stanislav Chyzman.

„Jsem tady proto, neboť mi není jedno, kdo v této zemi bude vládnout. Myslím ale, že strana, kterou zvolím, skončí v opozici,“ řekl Právu krátce před čtrnáctou hodinou Chyzman.

„Volila jsem zatím pokaždé, i do Sněmovny. Minule jsem dala hlas sociálním demokratům, ale teď fakt nevím. Všichni slibují světlé zítřky pro všechny, ale už nevěřím nikomu. A tak nevím, zda to nakonec nebude tentokrát poprvé, co volit nepůjdu. Možná to pro mě bude lepší než pak lamentovat nad tím, jak jsem naletěla na plané sliby,“ svěřila se Právu na nedalekém Horním náměstí v Olomouci na lavičce posedávající jedenačtyřicetiletá Hana.

Bývalý prezident Václav Klaus hlasoval v pražských Kobylisích

FOTO: Ondřej Deml, ČTK

14:36 - Novinářům Babiš řekl, že chce vyhrát tak, aby nešlo udělat vládu bez ANO, a chce ve Sněmovně co nejméně stran.

14:29 - Babiš po opuštění volební místnosti označil za největšího soupeře svého hnutí systém. Zopakoval, že ANO je protisystémová strana.

Letos se o poslanecký mandát uchází 7 524 kandidátů. Nejmenší počet kandidátů ve volbách do Poslanecké sněmovny byl v roce 1998#volby2017 pic.twitter.com/QZlE24iPjU — ČSÚ (@statistickyurad) 19. října 2017

14:13 - Kvůli bezpečnostním opatřením zavedeným u vstupů do Pražského hradu se letos neotevřela volební místnost na druhém hradním nádvoří. Voliči, kteří ji byli zvyklí využívat, letos musejí jít na nedaleký Pohořelec. Důvodem změny místa byl podle mluvčí Prahy 1 Veroniky Blažkové nekomfortní přístup k volební místnosti přes bezpečnostní kontroly, které by voliče v této oblasti mohly odradit.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš odevzdal v Průhonicích u Prahy svůj hlas ve sněmovních volbách.

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

14:08 - Z lídrů politických stran by měl jako první volit Andrej Babiš (ANO). V Průhonicích na něj čekají desítky novinářů.

Průměrný věk kandidátů do letošních voleb je 46,5 let.#volby2017 pic.twitter.com/oZ0FaPHFtu — ČSÚ (@statistickyurad) 20. října 2017

14:06 - Nejstarší kandidátkou ucházející se o hlasy voličů je 94letá důchodkyně. Nejmladších, ke dni voleb 21letých kandidátů, je 57 kandidátů.

Volby v Chrástu u Mladé Boleslavi

FOTO: Radek Plavecký, Právo

14:03 - Do některých volebních místností již dorazili první voliči.

14:00 - Otevřením volebních místností byly zahájeny sedmé volby do Poslanecké sněmovny v dějinách samostatné České republiky.

Volby se konají v pátek a sobotu 20. a 21. října. Hlasovat je možné v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

V pátek začaly volby do Poslanecké sněmovny.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Lidé na volebním lístku mohou dát preferenční hlasy až čtyřem kandidátům, když na volebním lístku zakroužkují pořadová čísla před jejich jmény.

Volba je možná pouze v případě, že se volič prokáže ve volební místnosti platným občanským průkazem či pasem.

Možnost hlasovat už měli někteří čeští voliči v zahraničí. První volební den mají za sebou například v Americe. Volební štafeta se odtud přesunula podle časových pásem do Austrálie, Asie a na africký kontinent, kde se v pátek bude hlasovat stejně jako v Česku od 14:00 SELČ.

Otevření volebních místností v Ostravě

FOTO: Pavel Karban, Právo

Výsledky voleb by měly být známy v sobotu večer. Na jejich základě vznikne nová vláda, která nahradí stávající koaliční kabinet premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD).

Vedle voleb do Sněmovny se v devíti obcích konají místní referenda.