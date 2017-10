Soud se otázkou zabýval na případu z Třebíče, který ale může ilustrovat dění na nejedné radnici. Místní vlivný podnikatel a funkcionář Hospodářské komory Richard Horký provozoval ve sdružení Laguna třebíčský bazén a akvapark, na jehož provoz čerpal od města dotace.

Když opoziční zastupitel Jaromír Barák inicioval kontrolu, kterak je s městskými financemi nakládáno, a zastupitelstvo jeho návrh schválilo, podal Horký proti opozičnímu politikovi námitku podjatosti, čímž kontrolu paralyzoval, neboť vedení města začalo okamžitě řešit, jak se zachovat.

„Pan Horký si myslí, že bude ovládat nejen radu města, ale celé zastupitelstvo. Myslí si, že tohle město bude skákat čím dál víc, jak on bude pískat. Kde to jsme? Pokud si myslí, že ho bude kontrolovat jen ten, koho schválí, tak to si necháme líbit?“ rozčílil se pak na jednání zastupitelstva Barák.

A právě za výrok o ovládání města jej podnikatel zažaloval s tím, že chce omluvu a finanční kompenzaci.

Nedodali, jak hospodaří

Okresní soud v Třebíči žalobu zamítl s poukazem na to, že Horký se výrazně angažuje v dění ve městě, čerpá miliónové dotace, a tak musí snést vyšší míru kritiky. Proti tomu se podnikatel ihned odvolal a případ tak putoval k brněnskému soudu.

Senát v čele se soudcem Michalem Ryškou ale pro stesky společníka a jednatele v řadě firem Horkého neměl pochopení. Zdůraznil, že přestože byla kontrola schválená zastupitelstvem, sdružení nedodalo požadované materiály o hospodaření, a když Horký podal námitku podjatosti, vedení města ihned kontrolu zabrzdilo. Barák poté pronesl výrok o městu, skákání a pískání.

„Prohlásil to jako opoziční politik, který patří mezi privilegované mluvčí se širokou ochranou projevu. Učinil tak na veřejném fóru určeném k řešení lokální politiky. Do oblasti veřejného zájmu nespadá jen nakládání s veřejnými prostředky, ale i kontakty a vlivy různých osob,“ konstatoval soudce Ryška s tím, že soud v demokratickém státě by snad ani jinak rozhodnout nemohl. Místo aby se dočkal omluvy a finanční satisfakce tak nyní musí podnikatel zaplatit náklady řízení.