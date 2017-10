Pane vicepremiére, několikrát jste řekl, že je pro vás nepřijatelné, aby ve vládě seděl člověk, který je trestně stíhaný. Kdyby Andrej Babiš nebyl ve vládě, šel byste do koalice s hnutím ANO?

To nelze ani potvrdit, ani vyvrátit. To záleží na dalších podmínkách, jestli bychom mohli realizovat náš program, jestli by ta vláda byla proevropská, prozápadní, která by nedementovala náš demokratický systém a ústavní pořádek. Takže je to věc programová a ideová, nelze to obecně říct, záleží to na mnoha podmínkách.

Rozumím tomu správně, že tu koalici s hnutím ANO nevylučujete, kdyby tam nebyl Andrej Babiš.

To nevylučuji s žádnou stranou kromě komunistů, popřípadě SPD a podobných radikálních a extremistických stran.

Není nic neobvyklého, že předseda vládní strany není ve vládě Pavel Bělobrádek

Myslíte, že to vůbec může fungovat? Kdyby bylo hnutí ANO bez Andreje Babiše, nebude to jen taková hra? Protože by to stejně zpovzdálí řídil.

Funguje to teď několik měsíců, takže by to nebyla žádná nová situace. Navíc není nic neobvyklého – už jsme to v České republice měli –, že předseda vládní strany nebyl ve vládě.

Vedou se spekulace o duhové koalici proti Andreji Babišovi. Slyšela jsem, že jste dostal nabídku být v takové koalici premiérem. Je to pravda?

To jsou skutečně spekulace, nic takového tady není. Možné je samozřejmě všechno.

Jednal jste o tom s někým?

Ne.

Ale říkáte, že možné je všechno. Takže lidovci by mohli být součástí i takové koalice?

To záleží zase na podmínkách. To znamená, musí to být vláda, která bude myslet na české pracující rodiny, a to je otázka skutečně priorit a programu.

Mohl byste být v jedné vládě s předsedou TOP 09 Miroslavem Kalouskem?

To je samozřejmě jedna z možných variant. Ale to je otázka hypotetická a to by záleželo na podmínkách. Nepersonifikuji to.

Litujete nyní, že jste nakonec nešli do voleb se Starosty ve dvojkoalici?

Mě mrzí, že oni šli raději sami, než aby šli na naše kandidátky, čímž bychom vymazali riziko propadnutí hlasů, pokud by ta koalice nezískala víc než deset procent. To mě mrzí, že dali přednost formě před obsahem a že se takto zbytečně tříští síly. Ale to je uzavřená kapitola.

Proč by měli voliči dát přednost vám před Starosty?

Protože KDU-ČSL se do Sněmovny stoprocentně dostane.

Věříte tomu, že se tam stoprocentně dostanete?

To není otázka víry, to je otázka toho, jak vidím trendy a průzkumy. Nikdy jsme si v seriózních průzkumech nelízli pětiprocentní hranici, pořád se pohybujeme kolem šest plus, takže ta jistota je snad stoprocentní.

Video

Pavel Bělobrádek o adopcích homosexuálními páry

Ministr kultury Daniel Herman nebo Hayato Okamura, který za lidovce kandiduje také v Praze, připustili diskuzi o tom, že by homosexuální páry mohly adoptovat děti. Snažíte se tímhle zmírněním rétoriky přilákat voliče, kteří třeba v Praze nejsou tak konzervativní?

Myslím, že demokracie je diskuze, to říkal už Masaryk. Tak diskuze umožní i vysvětlit, proč jsme proti. Jsme proti tomu, aby se liberalizovala současná legislativa. Považujeme současnou legislativu za dostatečnou a myslíme si, že ji není potřeba měnit. V tomhle smyslu se vyjádřil i pan ministr kultury jasně, že je to otázka diskuze.

Vy byste hlasoval proti, kdyby o tom Poslanecká sněmovna rozhodovala?

Samozřejmě, asi jako drtivá většina nebo možná všichni poslanci. Pan Okamura je na nevolitelném místě (Hayato Okamura je pětka na pražské kandidátce lidovců – pozn. red.), možná to je nějaká jeho osobní kampaň. Ale to je v rozporu s naším dlouhodobým postupem.

Jak to myslíte, že je to jeho osobní kampaň?

Protože to je věc, kterou on řekl, ale rozhodně nemluví za stranu.

Bavil jste se o tom s ním? Je to za hranou, co si může lidovec dovolit?

Právo na názor má každý. Já mohu deklarovat, že KDU-ČSL i náš klub mají jednoznačný postoj, že současnou právní úpravu považujeme za dostatečnou.

Video

Pavel Bělobrádek o přijetí eura

V programu slibujete, že připravíte přijetí eura. Jak konkrétně by to mělo vypadat? Kdy by Česko mělo euro mít?

To záleží pochopitelně na politické vůli a na tom, jak bude tato otázka vnímaná ve veřejnosti. Tam zatím ta podpora není taková. Přípravu je potřeba udělat ve dvou rovinách. Ta kardinální otázka je načasování a jak se nastaví kurz. A druhá: příští vláda by měla dělat více než tato. Jestliže premiér na konci volebního období řekne, že by se mělo přijmout euro, to je málo. Vláda, pokud to bude myslet seriózně, musí vysvětlovat občanům, jaké jsou klady a jaké jsou zápory a že ty klady převažují. Přesvědčit i obyvatelstvo, že přijetí eura je z ekonomického i politického hlediska důležité.

Byl byste pro referendum o euru? Měli by si to lidé rozhodnout sami?

My už jsme referendem o přijetí eura rozhodli a nevidím důvod, proč to opakovat.

Tak přece jenom už je to nějakou dobu a vnímání Evropské unie i té měny se trochu změnilo.

To bezpochyby ano, ale tady je potřeba, aby politici převzali zodpovědnost a řekli, jestli ano, nebo ne.

Zlínský hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) nedávno odmítl zaplatit návštěvu kraje prezidenta Miloše Zemana, ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) následně vyzval olomouckého hejtmana, aby udělal to samé. Souhlasíte s tím?

Je to v pravomoci krajů. Mám pro to pochopení, ale vždy je to na spolupráci a na dohodě. Prezidentská kancelář má poměrně slušný rozpočet. Chápu, že i zastupitel krajský má právo vyjádřit svůj názor.

V posledních měsících jste se stal na sociálních sítích terčem kritiky kvůli vašim výrokům, ať už to byly matky samoživitelky (čtěte zde), nebo chcíplý pes. Mrzí vás to? Nebo si myslíte, že lidé nechápou váš humor?

Já jsem napsal, že ten pes uhynul. To je typické posunutí celé věci. Byl jsem v pátek v Brně a jeden z profesorů, který mě zkoušel u státnic, mi řekl, že je na mě hrdý. Takže reakce jsou velmi různé. Byla to jen bublina, která svědčí o jediném – že na mě nic nemají. Nehrozí mi kriminál, není za mnou žádný zápach z privatizace, není za mnou žádný zápach z veřejných zakázek. Takže to spíš byla otázka trollů, kdo si to přečetl, musel to pochopit. Skutečně si myslím, že je potřeba používat slova ve významu, v jakém jsou. Neznám odbornou publikaci, kde by bylo napsáno, že zvíře umře. Zvířata uhynou.

Ultrakonzervativni katolická blogerka mluví o zvireti jako o člověku. To je pointa. A zvířata opravdu neumiraji. Věřte veterináři 😉 — Pavel Bělobrádek (@PavelBelobradek) 29. srpna 2017

Dáváte si teď větší pozor na jazyk?

Už jsem starý pes, kterého asi nové kousky nelze moc naučit. Myslím, že se věci mají nazývat pravým jménem.