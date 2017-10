Návrh na jmenování Berouna brigádním generálem spolu s dalšími pěti jmény přinesl ministr obrany Martin Stropnický (ANO) na jednání vlády v pondělí 18. září. A málem už potřetí se svým návrhem neuspěl. Stejně jako loni na podzim, kdy se o to pokoušel poprvé, se mu postavili na odpor soc. demokraté, kteří mají vůči Berounovi dlouholeté výhrady. Ale tentokrát Stropnickému pomohli lidovci.

V sedmnáctičlenné vládě musí pro návrh hlasovat nejméně devět ministrů. Proti Berounovi bylo šest ministrů ČSSD, pro bylo šest členů ANO a tři lidovečtí členové vlády.

Ministr obrany Martin Stropnický (ANO)

FOTO: Milan Malíček, Právo

Škodí mu i únos Čechů v Libanonu

Šéf KDU-ČSL a vicepremiér Pavel Bělobrádek Právu řekl, že se nechal přesvědčit argumentem, že by tajné služby měli vést vojáci v generálských hodnostech. „Buď se mají odvolat, pokud to nejsou lidi na svém místě, nebo mají dostat příslušnou šarži, aby to fungovalo i v mezinárodním kontextu,“ dodal.

Do nejnižší generálské funkce byli jmenováni i dva Berounovi zástupci, plukovníci Milan Jakubů a Libor Jílek.

ČSSD nemá k Berounovi dlouhodobě důvěru. Nelíbí se jim, že Beroun nevystoupal na vrchol tajných vojenských služeb uvnitř Vojenského zpravodajství, ale přišel zvenčí. To se v tajných službách dlouho nestalo.

Beroun dřív pracoval pro policii, pro civilní rozvědku – Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) – a také jako šéf soukromé bezpečnostní společnosti Pinkerton. „Nejsme si jisti, zda si tímto nestandardním způsobem dosazení ministr Berouna nezavázal k přílišné loajalitě,“ řekl Právu vysoce postavený člen ČSSD.

Ministři ČSSD přičítají Berounovi k tíži také aféru kolem pěti Čechů v Libanonu, protože mezi unesenými byl i příslušník armádní tajné služby Martin Psík. Česko nakonec unesené vyměnilo na začátku roku 2016 za údajného pracovníka libanonských tajných služeb Alího Fajáda, což potvrdil i Stropnický. Beroun čelil kritice, že Psíka do Libanonu vyslal, ale neodhadl, že jde do pasti.

Stropnický řekl k rozhodnutí vlády, že je známo, že k povýšení Berouna má výhrady hlavně ministerstvo vnitra a civilní rozvědka. „Bylo tam určité napětí mezi těmi službami, ministerstvo vnitra k tomu mělo výhrady, to není žádné tajemství. Jsem rád, že konečně to na asi třetí pokus vyšlo,“ řekl ČTK.

Ostatní bez výhrad

S ostatními návrhy na jmenování uspěl Stropnický bez výhrad. Brigádním generálem se má stát šéf Vojenské policie Pavel Kříž. Ten měl od loňska hodnost pouze propůjčenou, protože nesplňoval podmínku dvou let v hodnosti plukovníka. Kříže totiž Stropnický prosadil v roce 2015 jako podplukovníka do