Pane ministře, když jsme spolu hovořili v létě, tvrdil jste, že ČSSD může vyhrát volby. Průzkumy ale nyní dávají vaší straně kolem 13 procent.

Teď jsem četl kritiku průzkumů volebních preferencí, jak jsou nekvalitní a divně prováděné, takže bych se k průzkumům vůbec nevyjadřoval. Navíc nemá cenu komentovat průzkumy týden před volbami, protože za týden budeme mít výsledky. Teď se ještě budu snažit udělat v kampani maximum.

Neříkejte, že průzkumy nedělají těžkou hlavu ani vašim kolegům v Lidovém domě. Nevyčítají vám takové výsledky?

Nikdo mi nic nevyčítá. V soc. dem. se situace změnila, je daleko semknutější. Ustaly všechny spory. Možná si vzpomenete, jak to při sestavování kandidátek vřelo. Ale když jsem objížděl regiony, viděl jsem, jak si drtivá většina straníků uvědomila, co pro nás volby znamenají. Chtěl jsem ke kampani přistoupit jinak a mám radost, že to tolik straníků pochopilo a měli chuť něco dělat.

Přední stránky novin plní kauza lithium. Neudělal soc. dem. ministr průmyslu Jiří Havlíček strategickou chybu, když to memorandum s australskou firmou podepsal tři týdny před volbami? Nenaběhli jste si?

Co se mi nelíbí, tak to jsou tyhle podpásové údery. Nedokázali jsme debatu vést o tom, co mi připadá nejvýznamnější pro budoucí vývoj v České republice a místo toho do toho vstoupili takové nefér fauly a rány. Jak se to říká v Bibli? Hanba tomu, z koho to zlo pochází. Ani volič si nezaslouží, aby se kampaň zvrhla do nesmyslných bublin a kauz, které jsou vyfabrikované někým jen proto, že chce ovlivnit mínění vymyšlenými věcmi ve svůj prospěch.

No kauza by to nebyla, pokud by s podpisem Havlíček počkal alespoň do voleb.

Pánem geologického průzkumu je ministr životního prostředí (Richard Brabec, ANO). Ten má všechny páky. Mohl vstoupit do udělení povolení k těžbě lithia, všechny kompetence má. On to téma nikdy nezvedl, ani nenaznačil.

Na jednání tripartity 17. července vláda, odbory, zaměstnavatelé měli jasný závěr: musíme postupovat rychle, musíme respektovat zákony a musíme udělat vše pro to, abychom se s tou firmou, co už dřív dostala povolení k průzkumu, našla dohoda a uhájili zájmy státu. Nikoho tehdy ani nenapadlo, že z toho někdo udělá nějaký problém.

Pokud na postupu s lithiem byla shoda, jaký důvod by měl Babiš memorandum napadat?

Já se domnívám, že je jasné, co za tím je. Je to spor kapitál versus práce. Pan Babiš celou dobu ve vládě hájí zájmy byznysu. V případě lithia se mohu dohadovat, ale vím, že Lovochemie (součást Agrofertu, který je nyní ve svěřenském fondu Andreje Babiše) ovládá pracovní postupy, které souvisejí s oddělováním lithia z horniny.

Vím, že ten zájemce, který se stal prospektorem, vypracovává s Vysokou školou technologickou nový ekologičtější přístup k oddělování lithia od slídy. To prostě může vadit byznysu pana Babiše. Tato absurdní debata o lithiu odvádí pozornost od věcí, které se ve vládě skutečně dějí, a od problémů Andreje Babiše.

O kauzách Babiše se píše. Proč podle vás ČSSD nejspíš nebude schopná porazit ve volbách někoho, koho dokonce obvinila policie z dotačního podvodu?

Já bych neříkal, co se stane ve volbách. Na to bych opravdu počkal. Dnes se bavme o tom, co opravdu dělá hnutí ANO a Andrej Babiš ve vládě. Ve středu ministr financí hnutí ANO (Ivan Pilný) předložil vládě materiál, že chce, aby se na 200 tisíc volných pracovních míst v ČR pustili zahraniční pracovníci. Bylo to předloženo úplně absurdním způsobem, dokonce bez připomínkového řízení.

V materiálu najdete například firmu Futaba, výrobce automobilových dílů, která chce 170 nízkokvalifikovaných zaměstnanců z Vietnamu. Mzda, kterou jim nabízí, je 13,5 tisíce korun. To je ukázkový příklad, jak si ANO představuje, že bude do ČR tahat nízkokvalifikovanou pracovní sílu, která to bude dělat za pár korun.

Nevnímají ani bezpečnostní rizika, která souvisejí s takovým množstvím migrantů. I když - a to pan Babiš ví - Bezpečnostní rada státu varovala před zvyšováním pracovní migrace z některých zemí, protože tam jsou bezpečnostní rizika, která nechci rozebírat. Není v zájmu našeho státu, abychom otevírali stavidla. V programu ANO je napsané, že chtějí, aby se zrychleně přijímali pracovníci ze zahraničí.

Víte, proč pan Babiš vymyslel kauzu lithium? Protože nechce, aby se mluvilo o jeho kauzách. Nechce, aby se mluvilo o Vodňanech, existují reportáže o tom, že je to tam otrocká práce jako ze 17. století, že se tam nerespektuje zákoník práce. Že tam pracují lidé v krutých podmínkách a bojí se otevřít pusu.

Lidem ale tyto informace možná nevadí, Babišovo hnutí ANO je favoritem voleb.

Průzkumy nesleduji, ale i z toho mála, co jsem viděl, jsem zaznamenal, že mu preference klesají. Uvidíme, jak hluboko klesne do voleb. Lidé toto vidí, mluvím o tom s nimi. Nejde jen o jeho posedlost vozit migranty na levná pracovní místa a tím destruovat pracovní trh.

Není to tak dávno, co na mě pan Babiš křičel, že bychom si měli vzít příklad z Polska, kde je milión pracovníků z Ukrajiny. To je jeho představa, jak chce vládnout. Počkám si na to, kolik lidí tuto politiku podpoří. Lidé by museli být nesoudní, aby dávali hlas někomu, kdo chce takto ovlivnit život v zemi. Dovážet levnou pracovní sílu do Babišových podniků se středověkými poměry, to by byl úpadek české ekonomiky. Každý by si měl uvědomit, jak se pan Babiš chová k lidem.

Ale ANO je nejspíš jediná vstupenka pro ČSSD do vlády.

Půjdeme jedině do vlády, ve které bude šance bojovat proti nízkým mzdám a nízkým penzím. Nesmíme dovolit, aby byznys vtrhl do zdravotnictví nebo penzijního systému, jak to navrhují naši pravicoví oponenti. To jsou nepřekročitelné podmínky, včetně směřování této země.

Okamurova SPD je bandička, která se vám pobije o peníze, jakmile je dostane

Kdo se vyklube jako partner, na to bych si počkal. ANO, TOP 09 a ODS si jsou programově blízko. ANO se mění jako na obrtlíku podle toho, ke komu zrovna mluví. Dokonce si ODS stěžovala, že od nich ANO opisuje program. To sedí. Akorát názory ODS jsou příznivé k malému a střednímu podnikání, kdežto názory ANO vyhovují velkému byznysu, velkým bankám, velkým zemědělským podnikům.

A sedli byste si s ANO tedy znovu do vlády?

Mně jde o to, co budou říkat. Nevím, k jakým změnám tam může dojít. Je otázka, kdo tam vůbec bude, protože pan Babiš je trestně stíhaný.

Ale zvolením zase získá imunitu a ke stíhání by jej musela Sněmovna opět vydat.

To je přece úplně jedno. Doufám, že už na ústavní funkci ani kandidovat nechce.

Je to tedy podmínka ČSSD, aby byla vláda bez obviněného Babiše a jeho pravé ruky Jaroslava Faltýnka?

To je jasné jako facka. Když je někdo obviněný a stíhaný, tak prostě nemůže být ve vládě. Nebavme se ale jen o minulých kauzách, bavme se o tom, co dělal dnes. Mně připadá devastující to, že za celou dobu nevymyslel jiné heslo, než že „všetci kradnú“. Kdybych to bral vážně, tak bych se musel rozčílit. Nejsem si vědom, že bych něco ukradl. Je to drzost. To jeho heslo vytváří katastrofální atmosféru nedůvěry, v jejíž důsledku nejsou investice, nestaví se.

Ústavní soud na Slovensku zrušil rozhodnutí, podle kterého byl Babiš veden v StB neoprávněně. Co vy na to?

Těch kauz je kolem něj opravdu příliš mnoho. Jakkoliv nestojím o to bavit se o minulosti, toto je jeden faktor, který posiluje argumentaci, že Andrej Babiš nemá co dělat ve vysokých ústavních funkcích. To by shodilo Českou republiku.

Minulou sobotu Babiš v rozhovoru pro Právo zopakoval, že chce být příští čtyři roky premiérem. Zatím to vypadá, že se však na koalici bude obtížně domlouvat. Jak odhadujete, že to dopadne?

Můj úkol teď není sestavovat vládu, to se bude dít za týden a ukáže se, kdo na to bude mít. Můj úkol je upozornit na to, co by lidé měli vědět. Já mluvím o tom, že se tu neříká pravda, že tu jsou politické strany, které se neštítí ničeho. ANO má dnes stejné manýry jako Okamurova SPD. Což je skupina lidí, kterým nevadí použít cokoliv, bez ohledu na to, že tím zvyšují bezpečnostní rizika státu.

A dokážete aspoň už říct, s kým by ČSSD do vlády nešla? Je to SPD?

Okamurova SPD je takový útvar, který se dostane do parlamentu, pak se tam ti lidé pohádají a ta strana se za pár měsíců rozpadne. SPD jde jen o vydělávání peněz. Oni říkají jen to, na co lidé podle nich zaberou, dosáhnou výsledku ve volbách, získají z toho ty prachy a pak se o to poperou.

Takže s ním spolupráci odmítáte.

Je to taková bandička, která se vám pobije o peníze, jakmile je dostane. To je jediný smysl, proč tu politiku dělají. Klasické politické strany dnes nejsou oblíbené. Jenže my jsme ti, kdo se dlouhodobě zpovídá. Máme na sobě hříchy a nedokonalosti, jako je David Rath a podobně. Já to všechno vím. Ale máme program, snažíme se ho držet a zodpovídáme se z něj lidem. Neuteču před chybami. Ale těmto stranám, těm je to jedno. To jsou krátkodobí zlatokopové, kteří přišli vydělávat na politice.

Nebudeme sem vozit 200 tisíc otroků, jak navrhuje ANO, aby nám tady dělali za pár šušňů

A co piráti?

V některých věcech se shodneme, v jiných se obávám, že si neuvědomují rizika. Např. volný internet. Já tady na ministerstvu vidím, jak je země pod permanentním útokem hackerů a jak je to nebezpečné. Vedu s nimi na setkáních debatu a zatím si tvořím názor.

Spolupráci s KSČM vám brání jejich postoj k EU a NATO. Takže vylučovací metodou, ideálním partnerem jsou pro ČSSD lidovci?

Pro mě bude skutečně partner jen ten, kdo bude ochoten kývnout nám na body, na kterých nám záleží. Jsme programová strana. Chceme například v EU společný základ daně z příjmu právnických osob, viděl jsem analýzu, že by na tom Česká republika vydělala 12 miliard korun. Chceme pokračovat v boji s daňovými ráji. Budu se bavit s těmi, kdo mi v tom pomohou. Třeba v ANO se na to mění neustále názor.

Další bod je, že se nebudeme prodávat za nízkou cenu práce. Nebudeme sem vozit otroky, jak navrhuje ANO dovézt 200 tisíc otroků, aby nám tady dělali za pár šušňů. Budeme živobytí zakládat na tom, že máme vysokou vzdělanost, nápady a šikovnost.

Celý rozhovor najdete v sobotním vydání deníku Právo.