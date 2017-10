Klip začíná citátem z amerického filmu: „Život je jako bonboniéra, nikdy nevíš, co si vytáhneš.“ Vzápětí se v záběru objeví Zaorálek jako malý kluk, který sedí na lavičce s bonboniérou.

„Vy jste učitel, že? Já myslím, že vzdělání by mělo být dostupné pro všechny,“ říká Zaorálek muži, který si k němu přisedl na lavičku a čeká na autobus. „Ty jsi ale rozumbrada, jak jsi na to přišel?“ táže se muž. „No čtu,“ odpovídá Zaorálek.

Poté si k němu přisedne zdravotní sestřička. Ta se od mladého chlapce dozví, že jeho táta je doktor a říká, že se mají léčit všichni bez rozdílu, ať jsou bohatí, či chudí.

V další scéně lídr ČSSD o něco málo zestárne. Přisedne si k němu muž, který pracuje na stavbě. Od Zaorálka se dozví, že když někdo dobře pracuje, tak by měl dostat také dobře zaplaceno. „Jak jsi na to přišel?“ ptá se stavař. „No čtu,“ odpovídá Zaorálek.

Následuje scéna, ve které už hraje dospělý Zaorálek. Přisedne si k němu starší dáma, která mu na oplátku za bonbón nabídne domácí kořalku.

Pozor na koblihu



Po ní si vedle volebního lídra ČSSD přisedne kluk, který se chystá zakousnout koblihu. „Hele, bacha, aby to nebyl podvod,“ říká Zaorálek chlapci. Ten ho neposlouchá a začne koblihu jíst. „Není v tom marmeláda. Jak jste to poznal, že je to podvod?“ ptá se.

„Tak čtu,“ odpovídá Zaorálek a hledí přitom na sáček od koblihy s nápisem „Babišova pekárna.“

Celý spot končí apelem, aby šli lidé k volbám. „Často nevíš, co si vytáhneš, ale teď si můžeš zvolit,“ vyzývá ČSSD.

Video

Volební spot hnutí ANO

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš zase v předvolebním klipu vsadil na svoji rétoriku o tradičních politických stranách. V záběru se objeví lidské tělo v obleku, které má místo hlavy žlutého smajlíka a blábolí.

Po chvíli přijde Babiš a ptá se, zda mu někdo rozumí. „Já ani slovo. Blábolení jsme od tradičních politiků slyšeli spoustu. Nic jiného totiž neumí,“ tvrdí šéf hnutí ANO.

„Nikdy nepřestanu bojovat proti politickým blábolům. Bez vás to ale nedáme,“ dodává.

Video

Volební spot TOP 09

Další ze série volebních klipů s hercem Čtvrtníčkem zveřejnila i TOP 09. V ní si tentokrát zahrál místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek. Ústředním tématem je, že garantem naší bezpečnosti je NATO.