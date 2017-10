„To, že jsme se začali rozcházet, jsme oba komentovali. Posledních 12 měsíců se názorové nůžky rozevíraly více. Je to nějaký proces, který jsem postupně reflektoval. Není to emotivní, je to po zralé úvaze,“ uvedl Telička.

Zdůraznil, že nelze jmenovat klíčové momenty nebo kauzy, kvůli kterým se rozhodl spolupráci s ANO ukončit. Řekl však, že jedním z důvodů je Babišův kritický postoj k Evropské unii. Babiš rétoriku vůči EU čím dál tím víc přitvrzuje. Dalším důvodem je také vztah k Zemanovi.

Video

Pavel Telička o Miloši Zemanovi. Rozhovor z června 2017. Zdroj: Novinky.cz

„Ano, je to jeden z těch podstatných důvodů. Připouštím, že hnutí ANO se jednoznačně nevyjádřilo, zda postaví vlastního kandidáta, nebo podpoří současného prezidenta,“ prohlásil Telička.

Video

Pavel Telička o Andreji Babišovi. Rozhovor z června 2017. Zdroj: Novinky.cz

Připomněl, že už na jaře spolu s kolegou Petrem Ježkem vyzval Babiše v době vrcholící vládní krize k rezignaci na post ministra financí. V dopise také řešil, jak se hnutí ANO postaví k opětovné kandidatuře prezidenta Zemana, jací lidé se mohou objevit na kandidátkách do Sněmovny, jak vypadá vazba Babiše na média či jak to bylo s nahrávkami, které se objevují na internetu.

„Zároveň jsme se obraceli na pana Babiše ještě jednou, když se kauza Čapí hnízdo dostala do povědomí a stala se součástí předvolební kampaně,“ sdělil.

Na dotaz Novinek, jak moc velkou roli v Teličkově rozhodnutí hrálo to, že byl Babiš obviněn policií z dotačního podvodu, řekl, že to nebyl klíčový moment.

„To je přesně to zúžení do té roviny, kterému jsem se chtěl vyhnout. Ctím presumpci neviny a viděl bych to jako nekorektní, ale šířeji vzato jsou tady skutečnosti, které je třeba dovysvětlit. Ale říkám jasně, není to ten klíčový moment,“ konstatoval.