Bitevník sovětské výroby létal v československé a pak české armádě deset let a v roce 2000 byl vyřazen z výzbroje a uskladněn na přerovském letišti. Z 25 kusů v Česku zůstaly pouze tři stroje, které donedávna stály na dešti, zbytek byl prodán do Gruzie.

Podle ředitele VHÚ Aleše Knížka mají okolo 170 letounů různého stáří a zhruba dvacet z nich čeká renovace. „Nepůjde to ale tak rychle, renovovat je budeme rychlostí jeden ročně,“ řekl Právu Knížek.

Útočná stíhačka Suchoj Su-25

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Su-25 je bitevník používaný pro ničení tanků a dalších obrněnců a čeští piloti mu říkali Hrábě kvůli podvěsům na křídlech, na něž se umísťovaly střely.

Nově zrekonstruovaná útočná stíhačka Suchoj Su-25.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Stroj se proslavil zejména během konfliktu v Afghánistánu a je přímým protějškem neméně slavného amerického bitevního letounu A-10 Thunderbolt. Celkově bylo suchojů vyrobeno přes tisíc kusů. Rusové je například používají dodnes a nasadili je i v konfliktu v Sýrii.

Kokpit nově zrekonstruované útočné stíhačky Suchoj Su-25

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Na slavnostní předání se přišli podívat i bývalí piloti. Podplukovník František Tabačko, který s Su-25 nalétal 1500 hodin, Právu řekl, že je to velice bezpečný stroj, protože má dva motory, jeden je pancéřovaný. „Pod kabinou je pancéřovaná vana, za hlavou je pancéřovaný štít proti raketám. Zkušenosti jsou takové, že mu ustřelili půl motoru a stroj doletěl,“ poznamenal Tabačko.

Video

Podplukovník František Tabačko. Zdroj: Oldřich Danda, Právo

Podle plukovníka Martina Hejry, který na letounu sloužil deset let, by i dnes mohli čeští piloti s Su-25 létat. Stroje byly v roce 2000 z politických důvodů odprodány. „Bylo to politické rozhodnutí vyřadit z výzbroje bývalou sovětskou techniku a nahradit ji českými letouny L-159,“ řekl Právu Hejra.