„Státní zaměstnanci berou všude stejně, ale v Praze je mnohem dráž. Navrhuji pro ně příplatek,“ napsal si Dolínek na Twitter.

Novinkám vysvětlil, že by příplatek mohl být kolem 10 procent z čistého platu v případě Prahy. Byl by i pro příplatky v dalších větších městech, kde jsou náklady na život vyšší. Tam by se podle něj mohli pohybovat kolem sedmi procent.

„Když se podíváte v Ústí, tam jsou nájmy 148 korun za metr, v Praze až 300 korun,“ uvedl příklad. Dodal, že by se tím zabránilo, aby zaměstnanci odcházeli pracovat do soukromého sektoru.

Ten návrh nemá pomoci státním zaměstnancům, ale má pomoci panu Dolínkovi dostat se do Sněmovny Jan Farský, lídr STAN

Pro svůj návrh ale moc pochopení nenašel. Lídr hnutí STAN v Praze Jan Farský prohlásil, že se jedná pouze o předvolební vábničku.

„Myslíte pan Dolínek z ČSSD, jehož strana je čtyři roky u moci?“ pousmál se Farský. „Je to další předvolební výkřik, nemá cenu to komentovat. Je to populismus a nesmyslný výkřik. Ten návrh nemá pomoci státním zaměstnancům, ale má pomoci panu Dolínkovi dostat se do Sněmovny,“ komentoval Dolínkův plán Farský.

Pekarová: A kde na to chce vzít?

Místopředsedkyně TOP 09 a dvojka v Praze Markéta Pekarová Adamová Novinkám sdělila, že Dolínek by měl také říct, kolik by to stálo a kde na to chce vzít peníze.

„Z jeho peněženky to totiž nebude. Už aby bylo po volbách a tito hlasatelé populistických nápadů se zase vrátili do starých kolejí a byl od jejich bezbřehé snahy zalíbit se klid,” dodala.

Podobný názor má i lídr Zelených Matěj Stropnický. „Rozdíly v odměňování lidí mezi hlavním městem a zbytkem republiky jsou už tak dost velké a vytváří to nerovnosti. Nechceme dál zvýhodňovat občany Prahy oproti ostatním obyvatelům ČR a divím se, že to navrhuje zrovna sociální demokracie,“ reagoval Stropnický.

Dvojka na kandidátce KSČM Jiří Dolejš si zase myslí, že by se mělo změnit celé odměňování státních zaměstnanců. „Místo těchto experimentů pro Pražáky bych položil otázku, jestli je celý systém odměňování ve veřejném sektoru v pořádku. Je to téma pro příští volební období – podívat se na odměňování v celé sféře jako celek,“ míní Dolejš.